Le Generali Palau jouera la finale européenne à domicile contre Voltregà

29/05/2021 à 20h01 CEST

Les Generali Palau se sont qualifiées ce samedi pour disputer la finale de l’Euroligue féminine de roller hockey contre Voltregà, dont la phase décisive se joue sur sa propre patinoire à Palau-solità i Plegamans (Barcelone).

Il l’a fait après avoir battu Telecable Gijón 3-4 dans un match qui s’est décidé en seconde période.

Il n’a pas été facile pour les Generali de vaincre les Asturiens, qui étaient toujours en tête au tableau d’affichage jusqu’au milieu de la seconde mi-temps, avec deux buts du vétéran. Natasha Lee, malgré le fait que la mi-temps ait été atteinte par un nul (1-1) avec un but du “meilleur buteur” de l’OK Liga Aina florence.

Après avoir dénivelé le tableau d’affichage, paradoxalement le Télécâble s’est effondré et les locaux en ont profité pour marquer trois buts en trois minutes, Puigdueta, Florenza Oui Busquets, qui a condamné la passe en finale des Catalans.

Réédition de la dernière finale

Palau et Voltregà répéteront la finale de la dernière édition de la compétition continentale maximale, tenue en 2019, et qui s’est terminée ensuite par une victoire dans le prolongement de la deuxième, réalisant leur sixième trophée dans la liste des vainqueurs de la Euroligue, Plus que quiconque.

La finale aura lieu demain dimanche à midi, au cours de laquelle Voltregà défendra le titre et cherchera le septième pour ses vitrines.

Les Generali, de leur côté, évoluant à domicile, tenteront de boucler la saison, après avoir remporté l’OK Liga sans perdre un match, avec lequel ce serait leur premier titre européen et refaire ainsi la finale 2019.

Fiche technique

TELECABLE GIJÓN: Elena González, Natasha Lee (2), Sara Lolo, Marta Piquero (1) et Sara Roces. Rebeca Suárez, Nuria Obeso et María Sanjurjo ont également joué.

GENERALI PALAU : Laura Vicente, Berta Busquets (1), Laura Puigdueta (1), Aina Florenza (2) et Clara Fontdegloria. Aussi Mariona Colomer

Buts : 1-0, min 9 : Natasha Lee. 1-1, min. 11: Aina Florenza. 2-1, min. 38 : Natasha Lee. 2-2, min. 40 : Laura Puigdueta. 2-3, min. 41 : Aina Florenza. 2-4, min. 42 : Berta Busquets. 3-4, min. 47 : Marta Piquero.

Arbitres : Carlos Correia, David Cantos et Silvia Coelho.

Ils ont montré le carton bleu de Berta Busquets.

Incidents: Match correspondant à la deuxième demi-finale de l’Euroligue féminine de roller hockey.

Disputé au Poliesportiu Municipal de Palau-solità i Plegamans (Barcelone), devant 500 spectateurs.