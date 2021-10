Le génie de 22 ans Stevie Wonder en dit long

1972 est l’année où l’élan créatif de Stevie Wonder est devenu vraiment imparable. Il élevait depuis quelque temps la barre de son imaginaire artistique, avec les albums D’où je viens et Music Of My Mind, avant de dévoiler ce que beaucoup considèrent comme son premier chef-d’œuvre, Talking Book, le 26 octobre. Braille.

L’album, qui aime Musique de mon esprit a été coproduit par Stevie avec sa redoutable équipe de Bob Margouleff et Malcolm Cecil, est apparu en même temps que son superbe premier single « Superstition. » Étonnamment accompli pour un artiste qui n’avait encore que 22 ans, le morceau était également irrésistiblement funky, avec des cuivres brillants et l’utilisation innovante d’un synthétiseur Hohner Clavinet et Moog, ainsi que d’une apparition du guitariste britannique Jeff Beck.

Le single s’est hissé au sommet des charts Billboard pop et R&B, son septième best-seller soul mais sa première fois au sommet de la pop depuis « Le bout des doigts (partie 2) » en 1963. « Superstition » est devenu une entrée digne du Grammy Hall of Fame en 1998. Pendant ce temps, au fur et à mesure qu’il émergeait, un album qui contenait beaucoup plus d’où cela venait.

La liste des contributeurs stellaires de Talking Book comprenait des futures stars à part entière telles que Deniece Williams, David Sanborn, Ray Parker Jr. et Jim Gilstrap. Ce dernier était l’autre voix du deuxième single de l’album, « You Are The Sunshine Of My Life », qui est rapidement devenu un incontournable intemporel et a valu à Stevie son premier Grammy.

« Quand il parle, les gens écoutent »

« Le cerveau de Stevie est de retour au travail pour créer des sons qui vont bien plus loin qu’un simple groove », s’est enthousiasmé Cash Box. « Le single ‘Superstition’ par exemple combine Sly [and the Family Stone]-rythmique type avec un riff de cor moyen-oriental/baltique. Il y a aussi un certain nombre de ballades subtilement tendres. Quand il parle, les gens écoutent. Et sont émus par ce qu’ils entendent.

Parmi les autres faits saillants d’un LP vraiment mémorable, citons les ballades émouvantes « You And I », « Blame It On The Sun » et le plus édifiant « I Believe (When I Fall In Love It Will Be Forever) ». Aucun de ceux-ci, ni « Tuesday Heartbreak », « You’ve Got It Bad Girl » ou l’un des autres joyaux de l’album, ne sont devenus des singles pour Wonder, mais ont été couverts par tout le monde à mesure que sa réputation moderne grandissait, et Talking Book grimpé au n ° 3 sur le graphique américain. L’ancien génie de 12 ans était maintenant un génie adulte.

