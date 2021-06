Le génie de Floyd Mayweather : Le milliardaire tire même à la retraite

Floyd Mayweather a longtemps été inscrit comme l’un des rois du box-office de tous les temps.

En tant que champion du monde des cinq poids qui a pris sa retraite de la boxe professionnelle avec un bilan parfait de 50-0, Mayweather a généré environ 24 millions d’achats à la carte et a rapporté 1,67 milliard de dollars au cours de sa carrière.

Mayweather a pris sa retraite avec un bilan parfait et des millions en banque

C’est bien plus que Mike Tyson, Oscar De La Hoya et d’autres formidables tirages PPV.

Mayweather a déclaré à l’émission Million Dollaz Worth of Game en mai: «Je voudrais [rather] avoir la monnaie que l’héritage, mon héritage est déjà gravé dans la pierre.

«Ils disent:« Mayweather fait des expositions, c’est mauvais pour la boxe. En fin de compte, ma mère est millionnaire, mon père est millionnaire, mes enfants sont millionnaires.

“Mon petit [five-month-old] petit-fils est multimillionnaire et il ne le sait même pas.

Instagram @moneyyaya

Le petit-fils de Mayweather, âgé de cinq semaines, a une montre qui vaut plus que la plupart de nos maisons !

« J’ai gagné un milliard. J’y suis parvenu il y a quatre ans. [Now I’m] plus de 1,2 milliard de dollars…

« Dis-moi un autre combattant qui a battu 16 champions du monde d’affilée ? Dites-moi un autre combattant qui, en seulement deux combats, a gagné 650 millions de dollars ?…

“Pour Pacquiao, j’ai gagné 300 millions de dollars, pour McGregor j’ai gagné 350 millions de dollars.”

Au cours de sa carrière, Mayweather a été en tête d’affiche de quatre des cinq PPV de boxe les plus achetés de tous les temps.

Ses combats avec Conor McGregor, Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao et Saul ‘Canelo’ Alvarez ont tous rapporté au nord de deux millions d’achats, devançant Evander Holyfield contre Mike Tyson II.

Pour le contexte, une seule émission de l’UFC dans l’histoire a généré plus de deux millions d’achats – et vous savez par quel Irlandais il a fait la une.

Sportsfile – Abonnement

Mayweather a gagné plus d’un milliard de dollars dans sa carrière et a empoché 275 millions de dollars seul contre Conor McGregor lors de son dernier combat professionnel

Après avoir fait du phénomène du box-office de l’UFC McGregor le numéro magique 50 de son record, Mayweather s’est retiré de la boxe, mais il a refait surface pour affronter YouTuber devenu boxeur professionnel (0-1) Logan Paul.

On pense que Mayweather, 44 ans, a gagné 132 millions de dollars (72 millions de livres sterling) grâce au combat de Paul. Il a même révélé qu’un seul sponsor sur son short de ring lui a rapporté 30 millions de dollars. Franchement, c’est dingue.

Mais étant donné son aura imbattable, son attitude arrogante et ses compétences indéniables, les gens ont payé pour regarder cet homme jouer. Ils ont payé pour le voir échouer. Ils ont payé pour être témoins de l’histoire.

Même à la retraite avec ces éléments de lustre supprimés, Mayweather est toujours un tirage au sort.

Amanda Westcott/Showtime

Mayweather savait ce qu’il faisait avec Paul

«Je crois qu’il faut travailler plus intelligemment, pas plus fort. Donc si c’est quelque chose de facile comme [the Paul fight], un braquage de banque légalisé, je dois le faire. Je dois le faire », a déclaré Mayweather, 44 ans, lors de l’émission pré-PPV de Showtime Inside Mayweather vs Paul.

« Mon surnom est ‘Argent’ pour une raison. J’ai travaillé extrêmement dur pendant des années et des années pour arriver à un certain niveau. Un niveau où nous pouvons commencer à appeler tout un événement.

« Je suis retraité de la boxe. Mais je ne suis pas à la retraite du divertissement », a déclaré Mayweather.

« Personne n’a à regarder. Personne n’a à payer. Faites tout ce qui vous fait du bien, et je vais faire ce qui me fait du bien.

Mayweather et Paul ont fait les huit tours complets

Joe Rogan a commenté le génie de Mayweather après avoir réussi à obtenir un autre salaire record.

Maintenant que Mayweather est milliardaire, il faut comprendre comment il l’a fait.

“À propos d’hier soir… tout d’abord, je dois dire que j’ai été vraiment surpris de voir à quel point j’attendais ce combat avec impatience”, a commencé Rogan.

«Juste avant que la cloche sonne pour l’ouverture, j’étais légitimement étourdi d’excitation. Je pense que l’ensemble est assez fascinant.

“Tout d’abord, Floyd Mayweather est un putain de génie à plus d’un titre. Il est sans doute le plus grand boxeur de tous les temps, et au crépuscule de sa carrière, il a réussi à gagner des centaines de millions de dollars en combattant des gens qui n’ont vraiment aucune chance de le battre. Juste un putain de génie.

. – Contributeur

Floyd Mayweather a remporté plus de ceintures qu’il ne pouvait en porter

« Il a trouvé un moyen de concourir jusqu’à la quarantaine et de gagner plus d’argent que n’importe quel autre boxeur vivant. C’est vraiment incroyable. Et on ne soulignera jamais assez la confiance qu’il doit avoir dans ses compétences pour combattre un gars de 20 ans plus jeune que lui et de 35 livres de plus.

“Peu de grands de tous les temps dans n’importe quel sport prendraient ce genre de chance. Je pense que nous devrions apprécier le putain de ce gars pendant qu’il est encore là.

Mayweather est l’étalon-or pour ce qu’est et peut être une attraction au box-office. Là où McGregor et Tyson avaient une intrigue à élimination directe, Mayweather avait des compétences, une confiance qui frôlaient l’arrogance et des références indéniables. Nous ne reverrons plus jamais beaucoup comme lui.

Alors, comme le dit Rogan, appréciez son génie tant qu’il est encore actif.