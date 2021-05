Le génie de T-Bone Walker

Né le 28 mai 1910, bluesman texan Aaron Thibeaux Walker demeure l’un des musiciens les plus innovants et les plus influents du XXe siècle. Walker est la source de la guitare blues moderne – la première personne à jouer du blues sur un modèle électrique – qui a ouvert la voie à d’innombrables autres, y compris BB Roi. Lorsque l’homme connu sous le nom de T-Bone Walker a commencé à enregistrer pour Imperial Records, en avril 1950 (la première de plusieurs sessions rassemblées plus tard sous le nom de The Complete Imperial Recordings), il était un mois avant son 40e anniversaire et au sommet de son talent. en tant que chanteur et guitariste, célèbre pour son tube « Stormy Monday ». Il avait un son et un style de jeu bien à lui ; phrasé unique avec des passages staccato doux et mélodiques. Comme l’a dit feu le maestro King, “Quand j’ai entendu T-Bone Walker jouer de la guitare électrique, je devais en avoir une… Je pensais que Jésus lui-même était revenu sur Terre en jouant de la guitare électrique.”

Écoutez les enregistrements T-Bone Walkers The Complete Imperial maintenant.

En tant que fondateur et président d’Imperial Records, Lew Chudd a lancé la carrière de pianiste de la Nouvelle-Orléans Graisses Domino et idole des adolescents Ricky Nelson. Chudd a également découvert la star de la musique country Slim Whitman. Cependant, Chudd voulait enregistrer des bluesmen de premier plan et, dans les années 50, il ajoute Smokey Hogg, Lightnin’ Hopkins et Walker à son label.

Offrez n’importe quel style

Walker était avec Chudd pendant quatre ans, et les 52 titres de The Complete Imperial Recordings montrent sa capacité à livrer à peu près n’importe quel style dans n’importe quel studio et avec n’importe quel personnel. Il a joué des solos qui ont fait sortir la guitare de son rôle d’instrument d’accompagnement orienté vers le rythme. Il a également été l’un des premiers musiciens à avoir prouvé qu’une guitare pouvait affronter des cuivres, des pianos et des bois en tant qu’instrument solo légitime.

Sa première session pour Imperial, à Los Angeles, en avril 1950, fut enregistrée avec un puissant groupe de R&B qui comprenait l’ancien sideman de Lionel Hampton Big Jim Wynn au sax baryton. La musique de style mambo était grande à l’époque et l’arrangement sautant de «Strollin ‘With Bones» a tiré le meilleur parti du jeu de Walker, magnifiquement aidé par Eddie «Lockjaw» Davis. Le saxophoniste ténor au ton rugueux, qui a également joué avec Base de comptage, Ella Fitzgerald, et Louis Armstrong, contribue sur huit morceaux en tout, dont “Glamour Girl” et “You Don’t Love Me”, qui a été écrit par la femme de Walker, Vida Lee.

La prochaine session majeure collectée sur The Complete Imperial Recordings eut lieu en août 1951, lorsque Walker enregistra un lot de chansons dont deux de Big Joe Williams: «I Get So Weary» et «I’m About to Lose My Mind», toutes deux en vedette le saxophoniste alto Edward Hale, qui a joué avec le groupe de Jay McShann. Le saxophoniste ténor Maxwell Davis est un autre musicien de premier plan qui apparaît tout au long des sessions.

Certains morceaux de mars 1953 ont une sensation différente, en partie parce qu’ils ont été produits par la légende de la Nouvelle-Orléans Dave Bartholomew, qui a fait ses armes en jouant de la trompette sur un bateau fluvial du Mississippi à l’adolescence. Il joue de la trompette sur son propre “Railroad Station Blues”, qui s’ouvre sur des bruits de train avant de glisser dans un groove doux qui a permis à Walker d’encadrer ses léchages de guitare intuitifs avec le piano roulant du spécialiste du boogie TJ Fowler. Fowler et son groupe ont également joué un rôle clé dans les sessions à Detroit en 1953, qui comprenaient des enregistrements des propres chansons de Walker, “Bye Bye Baby” et “My Baby Is Now On My Mind”.

L’un des grands showmen

En plus d’être un musicien remarquable, Walker était l’un des grands showmen. Même dans les années 40, il exécutait des acrobaties scéniques telles que le grand écart. Walker a fait presque tout ce qui Jimi Hendrix l’a fait plus tard, de l’exploitation du feedback à jouer de la guitare derrière son dos à jouer avec ses dents. Chuck Berry était un autre musicien qui a appris son art de la scène de Walker. “Tout ce que les gens me voient faire sur scène, je l’ai reçu de T-Bone Walker”, a déclaré Berry, le maître de la marche du canard sur scène.

Bien que la présentation sur scène soit absente des 52 chansons de The Complete Imperial Recordings, elles démontrent toutes l’aisance et la confiance de Walker dans le studio, en particulier sur de magnifiques morceaux tels que “The Hustle Is On”, “Tell Me What’s The Reason”, “High Society” et “Cold, Cold Feeling”, écrit par Jessie Mae Robinson, la première femme afro-américaine membre de l’American Society Of Composers, Authors And Publishers.

Que ce soit avec ses propres chansons ou la reprise d’autres compositeurs, la voix soyeuse de Walker est hérissée d’énergie – et son jeu de guitare est un modèle d’une grâce sublime. Walker, décédé le 16 mars 1975, a donné une évaluation modeste de ses compétences, en disant : « Mon blues n’était pas du genre à crier. J’ai joué une sorte de doux blues.

Dans The Complete Imperial Recordings, il a laissé certaines des chansons de blues les plus douces et les plus grandes jamais faites.

Les enregistrements impériaux complets peuvent être achetés ici.