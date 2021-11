14/11/2021

Le à 20:37 CET

Un Valencia Basket sous le minimum mais parfaitement dirigé par Joan Peñarroya depuis le banc a donné la cloche ce dimanche au Palau (79-87) contre un Barça qui a eu le désir de surmonter son meilleur début de championnat (égal aux neuf victoires consécutives de la campagne 1988-89)

BARÇA, 79

(21 + 17 + 25 + 16): Nick Calathes (12), ‘Nico’ Laprovittola (13), Nigel Hayes, Nikola Mirotic (22), Sertaç Sanli (5) -cinq partants-, Rokas Jokubaitis (3), Brandon Davies (12), Kyle Kuric (11), Sergi Martínez et Pierre Oriola (4).

PANIER VALENCE, 87

(19 + 16 + 28 + 24): San Van Rossom (6), Xabi López-Arostegui (17), Josep Puerto (10), Jaime Pradilla (7), Bojan Dubljevic (15) -cinq départs-, Klemen Prepelic ( 11), Jasiel Rivero (18 ans), Guillem Ferrando, Gonzalo Bressan (3), Millán Jiménez et Rafael Vilà.

ARBITRES

Antonio Conde, Luis Miguel Castillo et Carlos Merino. Ils ont indiqué la technique à l’entraîneur invité Joan Peñarroya (15h15) et au banc du Valencia Basket (19h14).

INCIDENTS

Match correspondant au dixième tour de la ligue masculine de basket-ball Endesa disputé au Palau Blaugrana (Barcelone).

Les deux équipes sont arrivées avec de bons sentiments de compétitions européennes avec le Barça ‘battant’ contre un triste Baskonia (93-67) et avec un triomphe épique ‘taronja’ sur la piste de Virtus Bolonia (96-97).

Aux absences pour blessure de ‘Neno’ Dimitrijevic, Mike Tobey et Víctor Claver rejoints in extremis par ceux de Martin Hermannsson et Louis Labeyrie, ce qui a forcé Joan Peñarroya à inclure sa « jeune armée » dans les rotations dès le début.

Et le fait est que si l’entraîneur catalan a déjà fait de Josep Puerto et Jaime Pradilla des joueurs d’élite, aux Palau ils ont aussi eu Guillem Ferrando, Gonzalo Bressan, Millán Jiménez et compagnie pendant de nombreuses minutes.

Sans Abrines (durable) ni Higgins du côté local, Les trois points de Pradilla et Sam Van Rossom ont annulé le bon départ de Mirotic avec sept points consécutifs pour donner aux Valenciens la première avance (9-14, min. 5:28).

Nick Calathes a fait une bonne rencontre

Les arbitres, mauvais pour les deux équipes, ont inventé une faute Mirotic sur un trois coups de Prepelic et ils ont avalé le coup de sifflet alors qu’ils auraient dû signaler une technique à un Jasikevicius qui n’a pas eu sa journée non plus.

L’entrée de Brandon Davies a catapulté la réaction locale pour clôturer le premier trimestre avec un partiel de 9-2 (21-19) et céder la place aux premières minutes de la seconde vraiment même.

Avec 29-28 à 5h15 de la pause, Joan Peñarroya a protesté contre une faute sur Pierre Oriola et a été pointé du doigt technique. Lamentables les doubles standards de certains arbitres qui n’ont d’ailleurs pas vu quelques pas flagrants de Pradilla avant l’entracte.

L’envie d’Oriola dans la lutte pour le rebond et quelques précipitations de Prepelic dans le tir ont permis au Barça de repartir aux vestiaires avec trois points de location (38-35), mais avec le sentiment de ne pas faire les choses correctement.

Brandon Davies sur le point de marquer

Le Barça est très bien revenu dans le match avec un excellent Laprovittola et ses sept points pour prendre le revenu le plus élevé après deux triples de Calathes et Sanli (54-47, min. 24:47), mais là, un génie de Peñarroya a renversé la vapeur.

Le technicien ‘taronja’ a placé un malheureux Prepelic comme base et le Slovène a mené la réaction d’une équipe visiteuse qui a renversé le score après un 0-10 partiel (54-57). Là, la défense locale avec Nigel Hayes en tête a permis de clôturer le troisième quart-temps sur un nul (63-63).

L’équipe de jeunes noirs-verts Xabi López-Arostegui, un grand talent qui a finalement surmonté la blessure qui l’a fait rater les Jeux, a stimulé Valencia Basket (63-68) et deux triplés de Dubljevic (13 points en seconde période) a porté la blessure de Barcelone à 65-76 à 6h11 de la fin.

Rivero avait déjà 18 points et a exposé les problèmes dans un « tableau » dans lequel Sanli n’aide pas Brandon Davies. Le Barça a tout tenté, mais n’a pas su arrêter le Cubain et les Valenciens ont fini par régner 79-87 menés par un ‘Dubi’ magistral.