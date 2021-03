Le génie secret derrière la reconstruction des Hornets révélé

Personne n’attendait grand-chose des Charlotte Hornets pour cette saison. La décision de l’organisation de signer Gordon Hayward pour un accord maximum massif a été considérée comme une erreur. LaMelo Ball sélectionné avec le troisième choix au classement général était considéré comme risqué. Les perspectives étaient sombres.

Avance rapide de 36 matchs – et les Hornets sont désormais l’une des équipes les plus impressionnantes de l’année à ce jour. Assise à 18-18 ans sur la saison, Charlotte est sixième dans l’Est et semble être un jeune groupe talentueux sur la montée.

Hayward a été un choix naturel. Ball ressemble à une future superstar. Les Hornets roulent.

Alors, quelle a été la clé du redressement notable de la franchise?

Cette semaine, Jonathan Tjarks de The Ringer a parlé du génie secret qui a aidé à faire passer les Hornets du sous-sol de la ligue à une position de légitimité.

«Ce qui est bien avec Charlotte, c’est qu’ils ont tellement de bons jeunes joueurs», a-t-il déclaré.

«Ils ont embauché Mitch Kupchak, l’ancien directeur général des Lakers il y a trois ans et à peu près tous ses choix ont été bons. Il a choisi Miles Bridges, PJ Washington, LaMelo – d’excellents choix de première ronde. Deuxième tour: Devonte Graham, choix fantastique. Cody Martin, bon joueur. Il assomme juste des choix à gauche et à droite.

« Mitch Kupchak, il frappe le double quand il frappe le double, le simple quand il frappe le simple et il a obtenu un circuit avec LaMelo Ball. »

Kupchak a eu beaucoup de haine à la fin de sa course aux Lakers parce qu’il a été forcé de pousser l’agenda de Jim Buss, et cela a embourbé l’opinion de nombreuses personnes à son sujet. Cependant, il est important de se rappeler qu’il a également supervisé la construction de l’une des plus grandes pistes de l’histoire des Lakers. C’est un grand esprit de basket-ball.

De toute évidence, cela découle en grande partie de ce que s’est avéré être une étoile Ball. La décision des Golden State Warriors de mentir et de ne pas le sélectionner dans le repêchage de cette année les hantera sans aucun doute. Mais Kupchak devait encore avoir le bon sens pour le prendre – et il l’a fait. N’oublions pas que le propriétaire de l’équipe, Michael Jordan, avait également des sentiments très forts sur le choix.

À la fin de la journée, les Hornets sont sur la bonne voie pour devenir les jeunes équipes les plus prometteuses de la NBA, et c’est bien que Kupchak obtienne enfin le crédit qu’il mérite pour son rôle dans ce domaine.

