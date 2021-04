Le genou de Murray laisse les Nuggets cassés

La pire nouvelle possible a été confirmée à Denver. Jamal Murray s’est déchiré l’ACL au genou gauche et ne rejouera plus pour le reste de la saison. Le meneur de jeu a été blessé la nuit dernière, avec 50 secondes à jouer pour terminer le match contre les Warriors. Sur un jeu dans lequel il a tenté de dribbler deux adversaires, Murray est allé au sol après l’hyperextension de l’articulation. Il n’y avait aucun contact avec un rival et les signes de douleur du joueur, agrippant son genou et frappant le sol avec sa main, faisaient craindre le pire.

Mike Malone, entraîneur des Nuggets, est arrivé là où se trouvait le joueur et a immédiatement demandé une assistance médicale supplémentaire, réalisant la gravité possible de la situation. Bien qu’on lui ait offert un fauteuil roulant pour quitter la piste, Murray a préféré partir avec l’aide de deux membres du personnel d’entraîneurs et avec soin de ne pas mettre de poids sur ce genou. Bien que tous les membres des Nuggets (et aussi les Warriors) interrogés sur la blessure souhaitaient que ce ne soit pas ce qu’il semblait, l’atmosphère était assez pessimiste dès le premier instant. Quelque chose que les tests ont confirmé.

La blessure survient à un moment particulièrement difficile pour une équipe qui montait en flèche dans ses options de titre. Ils avaient remporté 17 des 20 derniers matchs et après le transfert auquel ils ont ajouté Aaron Gordon, les Nuggets (actuels finalistes de l’Ouest) semblaient l’un des grands candidats au titre, par match et par sensations. Mais les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là, puisqu’une blessure aussi grave pourrait amener Murray à atteindre les éliminatoires très près de l’année prochaine. Et certains Nuggets sans le meneur sont beaucoup moins candidats, ils peuvent donc perdre deux ans en finale de la NBA. Sans surprise, Murray était déjà l’un des meilleurs joueurs des dernières séries éliminatoires, celles de la bulle Disney World, avec des moyennes de 26,5 points, 4,8 rebonds et 6,6 passes décisives.

L’un des bénéficiaires en principe peut être Facundo Campazzo, qui a déjà agi comme gardien de point de départ dans trois des quatre matchs avant la nuit dernière, dans lesquels Murray n’a pas pu jouer en raison de problèmes à son autre genou, le droit. Dans ces quatre matchs, l’Argentin a joué en moyenne 26,5 minutes, marquant 8,7 points, distribuant 3,7 passes décisives et frappant un impressionnant 64,1% de ses triples.