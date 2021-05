Le genou de Tony Ferguson a “ sauté ” lors de la soumission du crochet au talon à l’UFC 262 mais il a refusé de se soumettre en perte contre Beneil Dariush

Tony Ferguson a de nouveau perdu à l’UFC 262.

El Cucuy a participé à l’événement co-principal contre Beniel Dariush et a perdu à l’unanimité 30-27 dans tous les domaines.

GETTY

La glissade de Tony Fergusons est quelque chose que les fans de MMA n’ont pas apprécié

Cela marque la troisième défaite consécutive pour Ferguson, un homme qui possédait auparavant une séquence de 12 victoires consécutives qui comprenait des victoires contre Kevin Lee, Anthony Pettis et Donald Cerrone.

«Le temps nous touche tous.» Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré à propos du poids léger de 37 ans après l’événement.

Non seulement Ferguson a perdu trois fois de suite, mais il a perdu de manière convaincante.

Justin Gaethje l’a sévèrement puni avant de l’arrêter à l’UFC 249 il y a presque exactement un an.

Gaethje a dominé le combat dès la première cloche et a frappé Tony Ferguson

Ensuite, Charles Oliviera, désormais nouveau champion des poids légers, a infligé une autre défaite à Ferguson en décembre dernier.

La domination de Dariush a conduit à un endroit particulièrement difficile pour Ferguson où son ennemi avait le crochet du talon enfermé profondément.

Malgré la flexion de la jambe de Ferguson et tout le monde pensant que le combat était terminé, il a simplement refusé de taper.

«Il a sauté! Je l’ai regardé [screws up face] puis il a commencé à me donner des coups de pied et est revenu à la normale », a déclaré Dariush. «Et j’étais comme ‘homme, il n’est pas humain’. Tony n’est pas humain.

GETTY

Tony Ferguson a fait preuve d’un courage incroyable pour ne pas se soumettre à un crochet profond au talon

GETTY

Beneil Dariush a eu la soumission si profondément qu’il a blessé un pop

«Je me suis dit que je vais serrer un peu plus ça, s’il tape, il tape. Sinon, peu importe. Nous allons avancer et continuer à faire ce que nous faisons. J’ai fait sauter le talon, mais je n’ai pas pu l’atteindre.

Alors, quelle est la prochaine étape pour Ferguson? Il est évidemment une légende du poids léger et est toujours un grand nom à combattre, mais nous l’avons vu récemment avec Donald Cerrone, quel que soit votre héritage, vous ne pouvez pas simplement perdre et rester à l’UFC.

On demande maintenant à Cerrone si la retraite est à l’horizon et ces questions se rapprochent de Ferguson, surtout après ce que White a dit à propos de son âge.

Ferguson affronter un Conor McGregor ou un Nate Diaz serait toujours un gros combat à la carte, mais une perte de plus pourrait le faire pour Ferguson.

GETTY

Tony Ferguson doit partir et réévaluer