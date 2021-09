Le genre confond la gauche • Nouvelles quotidiennes conservatrices ⋆ 10z viral

L’un des programmes de gauche les plus radicaux a été de convaincre le public qu’un homme peut non seulement devenir une femme, mais qu’un homme peut devenir le genre qu’il désire. Au moins dans le passé, la gauche a été disposée à reconnaître les différences biologiques entre les hommes et les femmes. Ils attribuent cela à la supposée séparation entre le sexe et le genre. Ils disent que le sexe est biologique, mais le genre est une construction sociale. L’argument derrière le fait que le sexe soit une construction sociale est qu’il existe des rôles de genre et que les rôles de genre de toutes les personnes ne correspondent pas à son sexe. Par exemple, un homme peut vouloir rester à la maison avec ses enfants pendant que sa femme travaille. Ici, les rôles de genre traditionnels sont à l’opposé de la normale. Si le genre est une construction sociale, cela signifierait que le sexe soi-disant propre vient de

Contenu original du Muskegon Pundit

l’un des deux endroits. Le premier serait le monde extérieur et ses habitants. Après tout, les gens forment la société qui a créé les rôles de genre. Par cette logique, tout le monde détermine le sexe de quelqu’un ensemble. La gauche le croit dans une certaine mesure. La gauche pense que la société joue un rôle dans la détermination du genre, elle veut donc forcer les gens à utiliser des pronoms inappropriés pour décrire les autres. Si un homme appelait un faux homme « elle », il aurait changé son sexe en femme. Si chaque personne rencontrée joue un rôle dans la détermination de son genre, une personne transgenre aurait besoin de l’identité affirmée par les autres.

La gauche a une raison principale différente pour laquelle elle prétend que quelqu’un peut changer de sexe. C’est parce qu’il l’a dit. Quand un homme se sent féminin et veut être une fille, il peut décider de le devenir. Pour ce faire, il lui suffit de dire qu’il est une fille. Cependant, on s’attend à ce qu’il s’habille comme une fille, prenne des hormones et coupe même des parties de son corps. Une restriction logique dans le processus de transition traditionnel est qu’il implique la modification physique du corps. En supposant que le genre soit une construction sociale et non un événement biologique, il ne serait pas nécessaire de changer la constitution physique d’un homme pour qu’il devienne une femme. En théorie, tout ce qu’un homme doit faire pour devenir une femme est d’agir de manière féminine.

En supposant que l’on puisse changer de genre en se féminisant, c’est là que la gauche tourne mal. La féminité et la masculinité ne déterminent pas le genre, mais plutôt le genre dicte la masculinité et la féminité. Si un homme devient moins masculin, cela ne veut pas dire que son sexe ne correspond pas à ses caractéristiques. Cela signifie que ses traits ne correspondent pas à son sexe. Traditionnellement, les femmes sont féminines, mais cela ne signifie pas qu’un garçon manqué est un garçon littéral. Il est impossible de déterminer ce qu’est un garçon manqué car la masculinité est un spectre. La gamme normale de masculinité chez les hommes et les femmes peut se chevaucher, mais le fait est que la personnalité ne détermine pas le sexe d’une personne.

Bien sûr, cela laisse encore la possibilité d’argumenter. Un gauchiste pourrait dire : « Mais je suis une fille parce que je le dis ! Beaucoup d’entre vous se souviennent peut-être de cette phrase lorsque vous aviez environ quatre ans et que vous avez posé à vos parents la fameuse question « Pourquoi ? » Tout comme vos parents n’avaient pas de réponse, les gauchistes n’ont pas de réponse à cette même question. Malheureusement pour les gauchistes, nous ne sommes pas quatre, et ils ne sont pas nos parents, donc jusqu’à ce qu’ils puissent nous dire pourquoi une personne peut changer de sexe à volonté, je continuerai de le nier.