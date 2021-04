Le genre de dommage de voiture causé à Imola n’est pas dans le plan

Le directeur de l’ingénierie au sol de Mercedes, Andrew Shovlin, a révélé que l’équipe n’avait pas pris en compte le type de dommage subi par la voiture de Valtteri Bottas lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne dans son budget.

Bottas a été impliqué dans une grave collision avec le pilote Williams George Russell à Imola, les deux voitures ayant fait carrière dans le gravier après un contact direct.

L’épave était telle que les commissaires sportifs ont sorti un drapeau rouge et l’équipe a depuis admis que certaines pièces de la voiture étaient «endommagées au point de ne pas être réparées».

Le plafonnement des coûts ayant été introduit avant la saison de Formule 1 2021, Shovlin a expliqué que les incidents de cette nature n’étaient pas «dans le plan».

«Nous sommes tous plafonnés, et ce genre de dommages n’est pas dans le plan», a-t-il déclaré. «Nos chauffeurs ont été incroyablement doués pour traverser les saisons sans trop se casser ces dernières années et la facture en termes de travail du carbone et de travail du métal sera certainement très longue à partir de là.

«Nous verrons ce que nous pouvons réellement récupérer et remettre les voitures ensemble pour Portimao, mais c’est assez préoccupant lorsque vous avez ce genre d’incidents.»

S’exprimant lors d’un compte rendu d’après-course de Mercedes, Shovlin a ajouté que l’équipe inspectait maintenant ce qui restait du W12 de Bottas afin de découvrir ce qui pourrait être récupéré avant le Grand Prix du Portugal à Portimao le week-end prochain.

“C’était un gros crash, nous voyions environ 30g à certains moments de son voyage autour des murs et de la piste”, a-t-il déclaré à la chaîne YouTube de l’équipe Mercedes de Formule 1.

«Malheureusement, la voiture n’a pas été aussi performante. Il y a pas mal de dégâts à cela.

«Nous avons réussi à en ramener une grande partie au Royaume-Uni, nous avons l’unité motrice à Brixworth où elle est vérifiée et inspectée avec soin et nous allons simplement sélectionner cela et certains des éléments que nous pourrions être en mesure de récupérer. .

«Malheureusement, une grande partie est endommagée au-delà de toute réparation et nous examinons simplement un plan logistique pour essayer de fournir suffisamment de pièces à Portimao pour nous assurer que nous pouvons faire fonctionner les deux voitures dans les bonnes spécifications.