Le genre révèle que la cascade se termine par un accident d’avion mortel dans la mer – .

Les parties génériques semblent amusantes en théorie, les parents essayant de proposer des cascades originales qui pourraient devenir virales. L’essentiel d’une fête de révélation de genre est d’utiliser des couleurs pour révéler le sexe du bébé à la famille et au reste du monde: rose pour les filles et bleu pour les garçons. Malheureusement, ces cascades se terminent souvent par un désastre.

Les parties révélant le sexe ont entraîné des incendies de forêt massifs plus d’une fois, et certains ont entraîné des blessures et la mort. Le dernier incident de ce genre vient du Mexique, où une cascade de révélation de genre s’est terminée par une tragédie. L’avion effectuant le survol de révélation s’est écrasé de manière inattendue dans la mer, l’accident ayant coûté la vie à au moins deux personnes à bord.

La soirée de révélation du genre a eu lieu au large de Cancun, au Mexique, le 30 mars. Un Cessna 206 a quitté l’île Holbox pour Cancun vers 15 h 15, heure locale, transportant apparemment quatre occupants, rapporte Jalopnik. L’avion se dirigeait vers Cancun avec une escale prévue à Playa del Carmen pour faire le plein.

Vers 15 h 54, l’avion a survolé la lagune de Nichupté près de la zone hôtelière de Cancún, les membres de la famille enregistrant sur leur téléphone depuis un yacht pour capturer le moment qui aurait dû révéler le sexe du bébé. Certains membres de la famille de la femme enceinte peuvent être entendus dans la vidéo, supposant que le bébé est un garçon avant que la fumée rose ne se dissipe de l’avion, ce qui contredit leurs attentes.

Immédiatement après la révélation, l’avion bourdonne le bateau et plonge dans l’eau, la personne filmant la vidéo sur son téléphone en suivant la trajectoire inhabituelle de l’avion.

L’Association mexicaine du tourisme nautique a fourni une assistance dans la tentative de sauvetage, mais deux des personnes à bord de l’avion sont mortes dans l’accident. Le pilote et le copilote n’ont pas survécu, selon Mega News. Un rapport différent a noté que les sauveteurs n’ont pu récupérer qu’un seul corps de l’accident. On ne sait pas ce qui a causé l’accident ou ce qui est arrivé aux autres occupants de l’avion. L’avion appartenait à Xomex, une société qui fournit des services de taxi aérien dans la région.

C’est la deuxième fête de révélation du genre qui s’est terminée en tragédie en quelques mois. En septembre, une famille de San Bernardino, en Californie, a tenté une astuce de révélation de genre impliquant un appareil pyrotechnique générant de la fumée. L’état sec du cadre choisi a permis à l’incendie qui en a résulté d’engloutir plus de 7 000 acres de terre, forçant des évacuations et une opération massive de lutte contre l’incendie. La famille a été condamnée à une amende de 240 000 $ pour le fiasco de la révélation du sexe. Un incendie encore plus important a résulté d’une fête de révélation du sexe en Arizona en novembre 2018, lorsque des flammes ont brûlé quelque 47000 acres de terre. Cette famille a été condamnée à une amende de 220 000 dollars, tandis que l’incendie a coûté 8,2 millions de dollars à l’État.

La vidéo YouTube ci-dessous montre la succession rapide des événements de l’incident de Cancun, mais elle est assez explicite, alors ne regardez pas si vous ne voulez pas voir le crash:

