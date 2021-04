Le George Floyd Justice in Policing Act fait l’objet d’un test au Sénat

À la suite de la condamnation de l’ancien policier Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd, le Sénat est confronté à des questions difficiles quant à savoir s’il fera réellement quelque chose sur la réforme de la police, ce sur quoi il est bloqué depuis l’année dernière.

Alors que la Chambre des États-Unis a adopté George Floyd Justice in Policing Act des démocrates pour la deuxième fois en mars, le Sénat n’a toujours pas présenté de projet de loi sur la réforme de la police – et on ne sait pas exactement quand il le fera.

Parmi les problèmes récurrents à l’étude, il y a le sujet de l’immunité qualifiée, un bouclier juridique qui rend incroyablement difficile de poursuivre les policiers pour les actes répréhensibles qu’ils ont commis au travail. Comme l’a expliqué Ian Millhiser de Vox, en raison de l’immunité qualifiée, les poursuites civiles contre des agents de police échouent généralement à moins que l’officier ne viole la loi «clairement établie». En pratique, cela peut signifier qu’une poursuite contre un agent pour quelque chose comme une blessure ou un dommage matériel est très difficile à poursuivre.

Les démocrates ont longtemps voulu affaiblir ces protections afin d’accroître la responsabilité de la police, tandis que les républicains ont évité de tels changements parce qu’ils soutiennent que cela pourrait exposer les agents à une responsabilité écrasante. L’année dernière, le sénateur Tim Scott (R-SC), le négociateur en chef du GOP sur la réforme de la police, est allé jusqu’à appeler la disposition une «pilule empoisonnée» pour de nombreux membres, une dynamique qui pourrait couler toute nouvelle législation, aussi.

Scott a noté mercredi que l’immunité qualifiée était l’un des rares domaines qui étaient encore en cours d’élaboration, même s’il était optimiste sur le fait que les parties pourraient trouver un compromis.

«Il existe un moyen d’imposer plus de fardeau ou de fardeau au ministère ou à l’employeur qu’à l’employé», a déclaré Scott à Laura Litvan de Bloomberg, ajoutant que les démocrates avec lesquels il s’était entretenu, y compris la représentante Karen Bass (D-CA) , le principal commanditaire de la réforme de la police à la Chambre, semblait ouvert à cette idée. En fait, cette suggestion signifierait que les services de police, plutôt que des agents individuels, devraient faire face à des poursuites potentielles pour inconduite. L’idée sous-jacente est qu’elle ferait encore pression sur la police pour qu’elle soit plus responsable, tout en réduisant certains des risques potentiels auxquels un agent individuel serait confronté.

Bass a refusé de partager les détails des discussions en cours avec les journalistes, mais a déclaré qu’elle avait bon espoir. “Nous avons besoin que les agents et les agences soient responsables », a-t-elle souligné. «Parce que je pense que si les agences, les villes, si elles sont préoccupées par des poursuites judiciaires, elles ne voudront pas avoir d’agents à problèmes.»

Actuellement, Scott et le sénateur Cory Booker (D-NJ) dirigent les pourparlers au Sénat, tandis que Bass fait de même à la chambre basse. Le président du Comité judiciaire du Sénat, Dick Durbin (D-IL), prévoit également de tenir une audition sur la réforme de la police en mai, qui est sur le point de rester concentrée sur la question.

Reste à savoir si ces conversations peuvent conduire à un accord qui obtiendra 60 voix au Sénat – le seuil que le projet de loi devra atteindre s’il fait l’objet d’obstruction. Alors même que les démocrates du Sénat, ainsi que le président Joe Biden, ont fait pression pour la loi sur la justice dans les services de police à la suite du verdict Chauvin, plusieurs républicains qui se sont entretenus avec Vox ont indiqué qu’ils souhaitaient commencer par une mesure plus étroite axée sur la formation et la collecte de données, similaire. à ce que Scott avait proposé l’année dernière dans la Loi sur la justice.

«Je ne soutiendrai pas la suppression de l’immunité qualifiée pour nos responsables de l’application de la loi. Cela dévastera tous les services de police de notre pays », a déclaré le sénateur John Kennedy (R-LA).

Les différences entre les propositions démocrate et républicaine jusqu’à présent, brièvement expliquées

Ni les démocrates ni les républicains n’ont encore présenté de nouveaux projets de loi, bien qu’ils aient introduit deux versions de la réforme de la police en 2020 qui présentent des différences assez importantes.

Le projet de loi des démocrates est la loi George Floyd sur la justice dans le maintien de l’ordre, qui a récemment été adoptée à nouveau à la Chambre, et la loi sur la justice des républicains, qui a échoué lors d’un vote au Sénat l’année dernière après que les démocrates l’ont bloqué. Cette année, les membres des deux partis tentent de voir s’il est possible de trouver un compromis et de s’appuyer sur les points communs de la législation – malgré les lacunes qui existent.

“Presque tout ce qui sort de la Chambre est susceptible d’être partisan et extrême”, a déclaré le sénateur Ted Cruz (R-TX) à propos de la proposition démocrate, bien qu’il ait ajouté qu’il n’avait pas encore examiné de près la mesure. Les démocrates, eux aussi, n’ont pas été impressionnés par l’offre républicaine.

“La proposition républicaine est lourde sur les gestes et la lumière sur une vraie réforme”, a déclaré Booker l’année dernière lorsque le projet de loi GOP a été présenté. «Si nous voulons vraiment mettre fin à la brutalité policière et changer la culture des forces de l’ordre, ce projet de loi n’est pas la solution.

Les propositions se chevauchent certaines, bien que celles des républicains soient beaucoup plus restreintes: les deux augmenteraient l’utilisation des caméras corporelles, feraient du lynchage un crime fédéral et inciteraient les services de police des États et locaux à interdire l’utilisation des étrangleurs. Mais le projet de loi GOP ne touche pas à l’immunité qualifiée ou aux autres protections juridiques dont dispose la police.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des similitudes entre les deux mesures – et certaines de leurs différences:

Ce qu’ils ont en commun:

Les deux incitent la police nationale et locale à interdire les étranglements: En 2014, Eric Garner a été tué par la police de New York, qui a utilisé un étranglement pour le retenir lors d’une arrestation. Et en mai dernier, Floyd est décédé après que Chauvin l’ait épinglé par le cou avec son genou pendant plus de neuf minutes.

Les deux projets de loi utilisent un financement fédéral pour inciter la police nationale et locale à interdire les étranglements, sauf lorsque la force meurtrière est autorisée. De telles interdictions ont déjà été soutenues par des localités à travers le pays, y compris, plus récemment, Minneapolis, bien qu’un examen du NPR ait révélé que leur efficacité était limitée.

Les deux programmes de subventions renforcent les caméras corporelles: L’utilisation de caméras corporelles est une réforme technique qui est de plus en plus adoptée par les organismes d’application de la loi à travers le pays, comme moyen de documenter l’usage de la force et d’autres actions de la police. Ces mesures permettraient de mettre en place un programme de subventions dans lequel les forces de police étatiques et locales pourraient puiser pour soutenir leur utilisation de cette technologie.

Les caméras sont un outil potentiellement utile, mais il y a des limites à l’efficacité des caméras, comme PR Lockhart l’a expliqué pour Vox. Lors de la fusillade policière de David McAtee à Louisville en juin dernier, les caméras corporelles des policiers étaient éteintes. Et dans plusieurs cas antérieurs, les images de la caméra corporelle n’ont pas été des preuves suffisantes pour que les jurés condamnent de manière décisive les agents pour inconduite.

Les deux font du lynchage un crime fédéral: Les meurtres de Floyd et d’Ahmaud Arbery, un jogger noir qui a été abattu par deux hommes blancs en Géorgie, ont été décrits comme des lynchages modernes. Malgré plus de 200 tentatives pour examiner des projets de loi traitant de tels actes, il ne reste aucune loi en vigueur classant les lynchages comme un crime fédéral.

Alors que la Chambre et le Sénat ont respectivement adopté leur propre législation qui le ferait, les deux doivent encore approuver un projet de loi et le faire promulguer. Les deux mesures garantiraient que le lynchage – décrit par le représentant Steny Hoyer comme «le meurtre extrajudiciaire prémédité par une foule ou un groupe de personnes pour semer la peur» – serait traité comme un crime fédéral. Ils classeraient également le complot en vue de commettre des infractions relatives aux droits civils, comme un crime de haine, comme un lynchage.

Les deux exigent que les États signalent l’usage de la force au ministère de la Justice: À l’heure actuelle, on sait peu de choses sur la fréquence à laquelle les policiers utilisent la force, ce que les deux projets de loi s’efforcent de changer. En exigeant une documentation de l’État sur l’usage de la force, les services répressifs peuvent commencer à déterminer à quelle fréquence la police se livre à de telles actions. Qu’est ce qui est different:

Interdictions fédérales d’étranglement: Bien qu’une interdiction fédérale ne s’appliquerait qu’à un nombre limité d’officiers, puisque la plupart sont employés au niveau des États et au niveau local, le projet de loi des démocrates interdirait aux agents fédéraux d’utiliser des étranglements, contrairement aux républicains. Une telle interdiction condamnerait davantage l’utilisation de cette tactique par la police et donnerait au ministère de la Justice plus de pouvoir pour porter des accusations contre les agents des forces de l’ordre qui utilisent cette manœuvre.

Interdiction fédérale des mandats de non-coup dans les affaires de drogue: Le projet de loi démocrate interdirait également aux agents de la police fédérale d’utiliser des mandats d’interdiction de frapper dans les affaires de drogue – le type de mandat qui a été utilisé lorsque Breonna Taylor a été abattue par la police à Louisville au printemps dernier – alors que les républicains ne le feraient pas.

Les démocrates utiliseraient également des subventions pour inciter les gouvernements des États et locaux à interdire l’utilisation des mandats sans coupure, et la version des républicains collecterait des données sur les mandats sans coupure à la place.

Création d’un registre national des fautes policières: La législation des démocrates établit un registre national pour suivre les fautes d’agents, de sorte que ceux qui sont sanctionnés dans une localité ne peuvent pas facilement passer à une autre. La version des républicains, quant à elle, exigerait que les agences locales et étatiques conservent elles-mêmes ces registres.

Réduire les protections immunitaires qualifiées: Afin d’améliorer la responsabilité en cas d’inconduite de la police, le projet de loi des démocrates limite les protections d’immunité qualifiées actuelles, une disposition que les républicains ont tenu à préserver. Sans immunité qualifiée, les victimes pourraient plus facilement engager des poursuites civiles dans les cas de dommages matériels et de lésions corporelles.

Donner plus de pouvoir au DOJ pour superviser les agences locales: La loi sur la justice dans les services de police donnerait au DOJ le pouvoir d’assigner à comparaître les autorités locales chargées de l’application de la loi et permettrait aux procureurs généraux des États de porter un plus large éventail d’affaires en cas de faute commise par les services de police régionaux.

Limitation du transfert de matériel militaire aux services de police locaux: À l’heure actuelle, l’armée est en mesure de distribuer du matériel excédentaire, notamment des véhicules blindés et des munitions, aux forces de l’ordre locales dans le cadre du programme 1033. Le projet de loi des démocrates interdirait la distribution de certains équipements militaires «contrôlés» par le ministère de la Défense, tels que des armes à feu, des grenades, des véhicules et des drones armés. Il existe cependant des scénarios dans lesquels les ministères pourraient déroger à cette règle, par exemple lorsque la police a besoin d’un véhicule pour intervenir en cas de catastrophe naturelle.

Comme l’a précédemment signalé l’allemand Lopez de Vox, de nombreuses réformes doivent avoir lieu aux niveaux national et local, qui supervisent la majorité des activités de police, bien que ces mesures s’efforcent d’utiliser l’argent fédéral pour faire pression sur les agences régionales pour qu’elles apportent des changements clés.

Aucun des deux projets de loi n’est considéré comme suffisamment fort par les militants, qui ont plutôt poussé à transférer le financement de la police vers d’autres services sociaux comme les soins de santé mentale et l’éducation. Le projet de loi des démocrates, cependant, est considéré par de nombreux partisans de la réforme de la police comme une meilleure approche de base que la proposition du GOP.

Les tentatives de compromis ont échoué l’année dernière – et la même chose pourrait se reproduire

Sauf modification de l’obstruction systématique, tout projet de loi sur la réforme de la police nécessitera 60 voix pour être adopté, ce qui signifie que le caucus démocrate de 50 personnes devrait rester uni et recueillir également 10 votes républicains. En conséquence, les deux parties devront conclure un accord pour que quoi que ce soit passe, une perspective un peu longue.

L’année dernière, les démocrates ont empêché l’adoption du projet de loi de Scott – un signe de la limite qu’ils considéraient – et cette année, des changements substantiels devront être apportés aux deux mesures pour que l’une ou l’autre des lois obtienne le soutien bipartisan dont elle a besoin pour progresser.

La proposition de Scott concernant l’immunité qualifiée pourrait être un début pour obtenir ce soutien, même si elle exigerait à la fois des démocrates et un certain nombre de républicains de s’engager pour être réellement défendable.

Le sénateur Chris Coons (D-DE), membre du Comité judiciaire, a signalé une certaine ouverture à son égard, notant que cela «valait la peine d’être envisagé, mais cela dépendra exactement de la façon dont cela se fera».

«Cela peut être une idée raisonnable de compromis», a également déclaré le sénateur Thom Tillis (R-NC) à Vox, ajoutant qu’il avait encore besoin d’étudier l’idée. «C’est une approche intéressante. Cela montre simplement que Tim Scott veut vraiment faire des progrès sur la réforme de la police.

Comme l’ont souligné les tirs mortels de la police pendant et immédiatement après le procès Chauvin, la nécessité d’une réforme de la police reste incroyablement urgente – et également très populaire auprès du grand public – un signe que le Congrès doit agir rapidement. Que les législateurs le fassent, cependant, n’est pas une chose sûre étant donné la façon dont la mesure a été abandonnée auparavant et comment d’autres mesures tout aussi importantes, comme le contrôle des armes à feu, ont échoué.

«À un moment donné, notre nation doit prendre une décision sur le nombre d’autres cas de brutalité policière dont nous devons être témoins avant de faire quelque chose à ce sujet», a écrit Bass, le principal parrain du projet de loi démocrate à la Chambre, dans un récent article. éditorial.