Le Georgia Board of Ed interdit le CRT et les protestations civiques .

La semaine dernière, le Georgia Board of Education a adopté une résolution qui (1) interdirait la pratique du civisme de protestation (manifestation politique parascolaire et lobbying comme devoirs scolaires obligatoires) et (2) empêcherait les écoles de Géorgie d’inculquer aux élèves les principes clés de la théorie critique de la race. . La semaine précédente, la législature du Texas a adopté un projet de loi interdisant à la fois le civisme de protestation et la théorie critique de la race. Un projet de loi similaire a été présenté dans l’Ohio par le représentant de l’État Don Jones à la fin du mois de mai.

Ces mesures s’inspirent toutes du modèle de la Partisanship Out of Civics Act (POCA) que notre ami Stanley Kurtz a publié avec la collaboration et l’approbation de la National Association of Scholars. La vertu de la POCA est qu’elle aborde à la fois l’instruction civique de protestation et la théorie critique de la race (CRT). C’est important car, comme l’explique Stanley :

Les divers projets de loi sur le « civisme » actuellement examinés au Congrès pourraient facilement imposer un endoctrinement gauchiste aux États via le seul civique de protestation. Même si tous les États de l’Union interdisaient les principes fondamentaux du CRT de la maternelle à la 12e année, en l’absence d’un POCA, ils seraient néanmoins vulnérables à la politisation imposée par le gouvernement fédéral. La décision de la Géorgie signale ainsi un élan bienvenu pour les protections étendues du modèle POCA contre l’endoctrinement imposé par le gouvernement fédéral.

Il est significatif que l’interdiction de la Géorgie vienne du Board of Education. De nombreuses législatures d’État, y compris celle de Géorgie, ne siègent plus. Ainsi, comme le souligne Stanley, “sans action des conseils d’éducation ou des comités législatifs pendant les vacances formelles, il existe un risque très réel que Biden et les démocrates puissent fédéraliser et politiser les écoles américaines avant la fin de l’année”.

Les médias grand public de gauche commencent à paniquer face aux attaques contre le CRT et les protestations civiques. Par exemple, le Washington Post met en garde contre les dangers d’enrober le passé de l’Amérique – comme si les étudiants américains n’entendaient peut-être pas parler de l’esclavage, de Jim Crow, etc. le tout. » Cela englobe-t-il l’enseignement du degré disproportionné auquel les Noirs commettent des crimes violents, par exemple ?)

Il n’y a aucun danger que les étudiants n’apprennent rien sur l’esclavage, Jim Crow, etc., et les actions de la Géorgie et du Texas n’en créent aucun. Stanley répond comme suit aux fausses allégations du Atlanta Journal-Constitution concernant l’interdiction de la Géorgie :

Un article sur la dernière action du Georgia Board of Education dans le Atlanta Journal-Constitution a véhiculé certaines idées fausses sur la résolution de ses opposants. La résolution de Géorgie ne déclare pas que les enseignants ne peuvent pas faire sentir les élèves coupables ou mal à l’aise lors des discussions sur la race, une norme purement subjective. Au contraire, la résolution empêche les enseignants d’affirmer que les élèves devraient se sentir coupables simplement à cause de leur race, une norme différente et beaucoup plus claire. Les enseignants ou les étudiants ne sont pas non plus empêchés de discuter des concepts fondamentaux de la théorie critique de la race. Les enseignants ne sont empêchés que d’« inculquer » une croyance en des concepts tels que la supériorité raciale ou la culpabilité collective. Dans l’exercice de leurs fonctions, les enseignants de la maternelle à la 12e année sont à juste titre tenus par la loi de transmettre le programme approuvé. Interdire l’inculcation de certains concepts n’est donc pas une violation de la liberté d’expression d’un enseignant. Au contraire, il relève bien du pouvoir discrétionnaire des États et des districts scolaires d’interdire aux enseignants d’inculquer certains concepts.

Peu de gens seraient dérangés par l’interdiction aux enseignants d’inculquer des notions de suprématie blanche. Alors pourquoi être dérangé par une interdiction de l’enseignement de l’infériorité blanche ?

Stanley ajoute :

De manière significative, la résolution de Géorgie protège en fait les enseignants de la contrainte, tout en préservant l’éthique du libre échange. Elle évite aux enseignants qui ne souhaitent pas discuter des controverses en cours d’y être contraints. Il encourage également les enseignants qui souhaitent explorer les débats actuels sur les politiques publiques à les explorer à partir de perspectives diverses et contradictoires. Cela donne aux enseignants une variété d’options, tout en protégeant les élèves de l’endoctrinement.

Malheureusement et peut-être ironiquement, seul un libéral des temps modernes pourrait avoir un problème avec cela.