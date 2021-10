Le Gers a fait ses adieux au manager emblématique qui a remporté dix titres de Premiership écossaise

La légende des Rangers Walter Smith est décédée à l’âge de 73 ans, a annoncé le club.

L’ancien patron du Gers et de l’Écosse a remporté dix titres de Premiership écossaise à Ibrox, faisant de lui le deuxième entraîneur le plus titré de l’histoire du club.

.

Smith était l’un des managers les plus emblématiques de Grande-Bretagne

.

Smith a supervisé une période de domination pour les Rangers dans les années 90

Smith a également pris en charge Everton et a travaillé comme assistant de Sir Alex Ferguson à Manchester United au cours d’une brillante carrière d’entraîneur.

Annonçant la nouvelle sur Twitter, les Rangers ont déclaré: « C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre ancien manager, président et légende du club, Walter Smith. »

Le président du Gers, Douglas Park, a ajouté : « Il est presque impossible de résumer ce que Walter signifiait pour chacun d’entre nous chez Rangers.

« Il incarnait tout ce qu’un Ranger devrait être. Son caractère et son leadership étaient incomparables et resteront longtemps dans la mémoire de tous ceux avec qui il a travaillé pendant ses deux mandats en tant que manager de l’équipe première.

« J’ai parlé avec Walter pas plus tard que le week-end dernier. Même lorsqu’il luttait contre la maladie, il était toujours en mesure de fournir des conseils et un soutien. Pour cela, je suis personnellement reconnaissant.

« Je sais qu’il a également continué à entretenir le dialogue avec les cadres supérieurs, dont notre manager, Steven Gerrard.

« Walter nous manquera beaucoup à tous chez les Rangers. »

