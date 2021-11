Le geste d’admiration de Travis Barker envers sa fille après avoir surmonté sa peur de l’avion

La jeune fille de 15 ans avait refusé de voler toute sa vie, mais cette semaine, elle a pris son courage à deux mains et a sauté dans un avion qui l’a emmenée, avec son père et son frère aîné Landon, vers une destination aussi paradisiaque que Cabo San Lucas ( Mexique), où ils attendaient Kourtney kardashian, la fiancée de l’artiste, et les trois enfants que la célébrité a eus avec Scott Disick.

Sur les réseaux sociaux, l’Alabama a tenu à remercier Travis de l’avoir encouragée à surmonter ses peurs et, en général, de lui avoir offert des journées divertissantes et apaisantes sur la côte mexicaine. « Je t’aime comme personne d’autre », a-t-il écrit en commentaire sur Instagram, auquel son père a répondu avec fierté devant la bravoure de sa jeune fille.