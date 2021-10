Le geste de Donnarumma que les fans du PSG n’aimeront pas

10/12/2021 à 16h33 CEST

Donnarumma a voulu adoucir sa relation avec les supporters milanais après avoir reçu un coup de sifflet dans le duel Espagne-Italie pour son départ au PSG et ce qu’il pourrait provoquer est une autre colère, mais ce cas des supporters parisiens. Dans une interview avec l’émission ‘Le Iene’ de ‘Italia 1’, le but de l’équipe de la capitale a parlé de ses sentiments avec Milan et ils lui ont demandé si le bouclier serait tatoué une fois de retour à Paris après la pause en raison du différend de la Ligue des Nations.

« On verra, on verra… d’accord, d’accord ! »Donnarumma a déclaré avec un sourire sur son visage. Rappelons que le gardien a passé plus de la moitié de sa vie à Milan, où il a fait ses débuts à seulement 16 ans pour devenir l’un des meilleurs gardiens de la scène mondiale. C’est pourquoi il garde un grand souvenir de la ville et du club qui lui a tout donné.

« J’ai passé huit ans à Milan, donc c’est toujours un plaisir de revenir à San Siro. Il est normal d’être déçu par les huées. J’ai grandi ici et j’ai toujours été un fan de Milan, ces huit années ne s’oublient pas facilement « , a-t-il condamné.