Le geste de Raishmar après l’élimination de Clauvid en NBL

Univision Le geste sur le visage de Raishmar pour l’élimination de Clauvid en NBL

On dit qu' »un geste vaut plus que mille mots ». Et c’est précisément ce qui s’est passé lors du gala de ce dimanche à Nuestra Belleza Latina avec Raishmar Carrillo, qui, comme des milliers de téléspectateurs de l’émission de téléréalité Univisión, n’a pu s’empêcher d’être surpris par la décision des juges d’éliminer Clauvid Dály et de sauver Genesis Serum.

Et c’est que le visage du jeune portoricain était si évident, que lorsque Adal Ramones a mentionné que le concurrent sauvé était Génesis et non Clauvid, la caméra s’est concentrée sur Raishmar, qui a peint sur son visage un geste de surprise et d’incrédulité dans le meilleur style de ( Quoi ???) et a immédiatement frappé dans ses mains presque comme un réflexe qui ne correspondait pas visuellement à son visage.

Le geste de Raishmar était encore plus évident face aux sourires et regards de plaisir et d’applaudissements de Sirey Morán et Fabién de la Concepción, qui, chacun situé à côté de lui et à ses côtés, semblaient au contraire se satisfaire de la détermination de les juges.

Immédiatement, le geste de Raishmar, que nous avons partagé avec vous dans la vidéo précédente, est devenu viral sur les réseaux sociaux, où plus d’un d’entre eux est resté fidèle à ce moment pour s’assurer que ce visage fait par le Portoricain résumait parfaitement le sentiment de frustration et de surprise. de la majorité des téléspectateurs avant l’élimination de Clauvid.

« Le visage de Raishmar dit tout jjajaja😂 », « Queeeeeee », « Non mais qu’est-ce que c’est « , étaient quelques commentaires des followers de Nuestra Belleza Latina manifestés sur la page officielle de l’émission sur Instagram, où le geste de le candidat portoricain a commencé à être partagé comme la meilleure réaction à ce que beaucoup considéraient comme une grande injustice.

Genesis elle-même semblait ne pas croire que le jury l’avait sauvée contre Clauvid, car en apprenant la décision du jury, non seulement sa surprise et son émotion incontrôlée étaient évidentes, mais même à travers ses mots, elle a dit: « Je ne peux pas le croire », une phrase qui rimait parfaitement avec le visage incrédule de Raishmar.

Avec beaucoup de classe, mais laissant émerger ses sentiments, après son élimination, Clauvid a avoué que ce moment était très dur pour elle et qu’elle se sentait laide.

« Qu’est-ce que ça fait? … c’est horrible, évidemment, c’est super horrible », a déclaré le candidat éliminé, qui a dit au revoir à l’émission au milieu d’une énorme ovation, presque la même que celle du geste de Raishmar, non arrêter de circuler sur les réseaux sociaux.