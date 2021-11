Le geste du double doigt du milieu d’Eli Manning sur ESPN suscite des plaintes contre la FCC

Eli Manning prend la chaleur de quelques fans pour son geste lors d’une émission de football du lundi soir. Selon TMZ, la Federal Communications Commission a reçu trois plaintes au sujet de Manning donnant le double doigt du milieu lors du Manningcast d’ESPN 2 en septembre en parlant de l’intensité des fans des Eagles de Philadelphie. Manning s’est excusé pour le geste, mais cela n’a pas empêché quelques téléspectateurs de demander qu’il soit puni.

« Sur ESPN ‘Monday Night Football’, Eli Manning a utilisé des gestes profanes qui étaient méprisables et inacceptables et des amendes devraient être imposées », a déclaré le téléspectateur de West Chester, en Pennsylvanie, dans la plainte, selon TMZ. « Les jeunes Américains ne devraient jamais être exposés à quelque chose comme ça, c’était dégoûtant. »

Un autre fan a écrit: « Les actions de M. Manning sont offensantes pour moi en tant que téléspectateur. C’était également offensant en tant que natif de Philadelphie et fan de sport. De jeunes enfants ont regardé cette émission hier soir. La FCC devrait prendre toutes les mesures d’exécution appropriées contre M. Manning et/ou ESPN pour la conduite de M. Manning afin de les tenir responsables d’envoyer le message que ce type de comportement (même s’il racontait une histoire) n’est pas acceptable, y compris toutes les amendes appropriées. »

TMZ a poursuivi en disant qu’une troisième personne de Tumwater, Washington, a déclaré à la FCC que Manning devrait être banni des ondes. Il est très peu probable que la FCC fasse quoi que ce soit à Manning ou à ESPN pour ce geste puisqu’il s’agissait d’un accident. Au cours de l’émission, Manning a présenté des excuses.

« D’accord, d’accord, désolé. Plus tôt, j’ai donné le double oiseau. Je suppose que c’est mal vu, alors je m’excuse si j’ai offensé quelqu’un. Je pensais – qu’un enfant de 9 ans m’avait fait, je pensais que je pouvais le faire . Chris, je te blâme pour ça », a déclaré Manning, selon CBS Sports. Malgré cet incident, les fans se sont extasiés sur le casting de Manning avec Eli et Peyton Manning. Les frères n’ont pas appelé le match de lundi entre les Steelers de Pittsburgh et les Bears de Chicago puisqu’ils ne devraient diffuser que 10 des 17 matchs cette saison.

« C’était amusant. C’est très improvisé », a déclaré Eli Manning dans le podcast 10 Questions. « Ce sont juste deux frères qui traînent, parlent football et se moquent l’un de l’autre. C’est un peu comme ça que Peyton et moi regarderions vraiment un match de football si nous étions assis sur le canapé … ce sont des choses que nous dirions, nous nous taquinons, et je pense que ça passe bien à la télé. »