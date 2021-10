Le geste excitant de Marc Márquez

10/10/2021 à 13:07 CEST

Marc Márquez a offert son trophée MotorLand, donde subió al segundo puesto del podio, a la familia de Hugo Millán, el joven piloto de solo 14 años que perdió la vida el pasado mes de julio en el mismo circuito aragonés durante la quinta prueba del FIM CEV, en concreto en la carrera de la Coupe d’Europe des talents.

Le Championnat du Monde MotoGP est arrivé sur le circuit d’Alcañiz un mois et demi après la tragédie et a rendu un hommage émouvant au pilote de Huelva. Marc Márquez a assisté à l’événement et s’est fait une promesse, s’il montait sur le podium, il garderait un souvenir spécial pour Hugo.

Marc a terminé deuxième à MotorLand après une bagarre serrée avec Pecco Bagnaia et bien qu’il n’en ait parlé à personne, il a écrit de sa propre main un message dédié à la famille Millán sur le devant du trophée qu’il a reçu et qu’il porte maintenant chez ses parents .du pilote décédé.

« Hugo ; Lorsque toute la famille MotoGP vous a rendu hommage à Motorland, je me suis promis que j’essaierais de monter sur le podium de toutes mes forces pour remettre le trophée à toute votre famille. Repose en paix, champion & rdquor;, dit la dédicace, qui transpire désormais sur les réseaux. Un geste de Marc qui l’honore en tant que personne.

Marquez a fait don de son trophée d’Aragon à la famille d’Hugo Millan : Loin des projecteurs, Marc a fait don de son trophée de la deuxième place aux parents du malheureux cavalier décédé en Aragon. https://t.co/4bxqOb1ORW pic.twitter.com/LlJ2EI983J – gpone.com (@gponedotcom) 9 octobre 2021