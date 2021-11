Le geste généreux de Leon Goretzka envers le Liechtensteinois Jens Hofer

La qualification officielle pour la Coupe du monde 2022 au Qatar lors de la dernière trêve internationale n’a en rien ralenti l’équipe allemande de Hansi Flick lors de sa défaite 9-0 contre le Liechtenstein à Wolfsburg jeudi. Flick a été contraint de passer plusieurs appels de dernière minute en raison d’un grand nombre de joueurs qui devaient être mis en quarantaine pour des raisons liées au coronavirus, mais Die Mannschaft n’a pas manqué un battement à la Volkswagen Arena.

Pour le Liechtenstein, ce fut le pire départ possible lorsque Jens Hofer a reçu un rouge direct pour sa botte haute sur le visage de Leon Goretzka dans la surface à la neuvième minute de jeu seulement. Ilkay Gundogan a marqué le penalty qui a suivi et a débloqué l’impasse, mais immédiatement après l’incident accidentel de Hofer, il est allé consoler Goretzka, qui a dû recevoir un bon traitement de la part des kinés allemands avant de reprendre le jeu. Goretzka a immédiatement été réceptif aux excuses de Hofer, car il était clair que l’arrière gauche du FC Biel-Bienne n’avait pas l’intention de frapper Goretzka au visage avec sa botte relevée.

L’incident:

Du point de vue du Bayern, le défi de Hofer n’était pas si différent du carton rouge de Thomas Muller lors du match de Ligue des champions 2018/19 contre l’AFC Ajax pour son défi de karaté contre Nicolás Tagliafico. Comme Hofer, Muller n’avait aucune intention de relever ce défi, mais il a vu rouge et a raté les matchs à élimination directe du Bayern contre Liverpool.

Après le match, le numéro 8 du Bayern Munich a révélé qu’il avait donné son maillot à Hofer dans le but de montrer sa réconciliation et son empathie pour Hofer qui avait été expulsé tôt (az). «Il était complètement épuisé et bouclé, j’étais vraiment désolé pour lui. C’est pourquoi je lui ai donné mon chandail après le match », a déclaré Goretzka.

Hofer a également révélé comment il s’était excusé à plusieurs reprises auprès de Goretzka après avoir reçu son traitement et l’avait même approché pendant la pause de la mi-temps pour s’assurer qu’il allait bien et qu’il n’avait pas de rancune. « Je me suis excusé plusieurs fois. Après la pause, j’étais brièvement dans le vestiaire, nous avons donc parlé brièvement et nous nous sommes dit au revoir du côté positif. J’ai appris à le connaître un peu et je suis très heureux qu’il aille mieux », a-t-il expliqué.

