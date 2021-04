Le geste grossier du prince Louis à la tante Meghan Markle dans des images déterrées | Royal | Nouvelles

Prince Louis: nouvelle photo publiée par la famille royale à l’occasion de son troisième anniversaire

Le fils du prince William et de Kate a eu trois ans la semaine dernière et la duchesse de Cambridge a publié une nouvelle photo adorable de son fils pour marquer la journée. La photo a été prise par Kate le premier jour de Louis à la crèche. On pouvait le voir vêtu d’une chemise, d’un pull et d’un short, assis sur son vélo avec un sourire sur le visage.

Cependant, Louis ne s’est pas toujours aussi bien comporté en photographie.

En 2019, alors qu’il n’avait qu’un an, il a été surpris en train de tirer la langue à sa tante Meghan lorsque les familles se sont réunies pour le King Power Royal Charity Polo Day.

Il a également volé les lunettes de soleil de sa mère et Kate ne pouvait s’empêcher de rire de son comportement effronté.

Le prince William et le prince Harry se sont rendus sur le terrain de polo ce jour-là pour sensibiliser et collecter des fonds pour quinze des organismes de bienfaisance qu’ils soutenaient.

Le prince Louis tire la langue à sa tante Meghan Markle (Image: GETTY)

Meghan Markle tenant un bébé Archie (Image: GETTY)

L’événement a vu le duc de Cambridge et le duc de Sussex concourir pour le trophée de polo commémoratif Khun Vichai Srivaddhanaprabha au Billingbear Polo Club à Wokingham le 10 juillet.

Leurs familles étaient toutes les deux présentes: Kate et ses trois enfants: le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, et Meghan avec son fils nouveau-né Archie.

Des clichés des familles qui traînaient sur le terrain montraient les enfants jouer, tandis que Kate et Meghan regardaient affectueusement leurs maris jouer au polo.

Meghan portait une robe kaki ample et emmaillotait Archie dans un drap blanc et jaune, tandis que Harry portait un kit polo rouge et blanc et des bottes.

Kate assise avec Louis pendant que George et Charlotte jouent (Image: GETTY)

Kate avait du pain sur la planche alors que George et Charlotte jouaient autour de la voiture et de son coffre ouvert, pendant qu’elle divertissait le jeune Louis.

La duchesse portait une longue robe fluide rouge et blanche, la petite Charlotte portait une robe à motifs pâles, tandis que George portait un haut et un short verts pour l’extérieur et le bébé Louis un haut bleu marine et un short vert.

Le prince Louis a beaucoup grandi depuis ce jour.

Il a maintenant commencé à la Willcocks Nursery School, où sa sœur Charlotte avait l’habitude d’aller.

William et Harry jouent au polo en 2019; Prince Louis lors de son premier jour de crèche en 2021 (Image: . / La duchesse de Cambridge via .)

Elle et Prince George fréquentent maintenant l’école de Thomas à Battersea, Londres, où ils sont respectivement en 1ère et 3ème année.

George est allé dans une autre école maternelle quand il était plus jeune – l’école Westacre Montessori à King’s Lynn – parce que la famille vivait à Anmer Hall à Norfolk à l’époque, mais a ensuite déménagé au Kensington Palace à Londres.

Ce fut une année étrange pour la famille, qui comprenait beaucoup d’écoles à la maison pendant les différents verrouillages, un défi auquel toutes les familles avec des enfants d’âge scolaire ont été confrontées pendant la pandémie de coronavirus.

Kate a admis qu’elle avait trouvé le rôle parental «épuisant» au cours de la dernière année et qu’elle s’était classée «moins cinq» dans le domaine des mathématiques.

Ses commentaires, faits lors d’un engagement virtuel avec trois parents à la Roe Green Junior School, auront été très utiles à de nombreuses personnes à travers le pays.

Elle a déclaré: «Je pense qu’en tant que parents, vous avez les éléments quotidiens d’être parent, mais je suppose que pendant le confinement, nous avons dû assumer des rôles supplémentaires que d’autres dans nos communautés ou dans nos vies auraient peut-être. nous a soutenus et aidés avec.

«Je suis devenu coiffeur ce verrouillage, à la grande horreur de mes enfants, en voyant maman couper les cheveux.

«Nous avons dû devenir enseignant – et je pense que, personnellement, je me sens entraîné dans tellement de directions différentes et vous faites de votre mieux avec tout, mais à la fin de la journée, je me sens épuisé.

Les enfants de Cambridge n’ont pas vu leur tante Meghan et leur oncle Harry depuis plus d’un an depuis qu’ils ont déménagé aux États-Unis.

Alors que Harry rentrait au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip, il n’a pas eu le temps de rendre visite à ses neveux et à sa nièce, qui ne sont pas allés à Windsor pour le service.

Harry a cependant rencontré la reine, le prince Charles et le prince William en dehors du service funèbre.