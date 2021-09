Le geste incroyable que Tuchel a eu avec un nettoyeur

in

17/09/2021 à 19:16 CEST

Thomas tuchel est devenu l’un des grands entraîneurs pour ses réalisations, mais beaucoup le félicitent non seulement pour cela, mais aussi pour son charisme et sa façon d’être en dehors du terrain.

entraîneur de Chelsea s’est levé la Ligue des Champions avec l’équipe anglaise cinq mois après avoir été licencié du Paris Saint-Germain, pouvoir créer une entité et une équipe gagnantes en quelques mois. Mais maintenant, non seulement son travail sur le terrain est reconnu, mais aussi sa grandeur en dehors de.

Lors de son séjour au PSG, qui a duré deux saisons, Tuchel et sa famille a engagé une femme de ménage d’origine philippine pour les aider dans les tâches ménagères. Pendant ce temps et jusqu’à ce qu’il soit renvoyé du club français, l’Allemand et sa famille ils ont créé un lien très fort avec la femme de ménage en raison de son engagement. J’ai fini par être si étroit que la femme a fini par avouer à Tuchel que J’ai travaillé pour payer l’opération cardiaque dont son fils avait besoin.

En écoutant ça, l’Allemand Il ne pouvait pas rester les bras croisés et je n’hésite pas à payer en totalité l’opération du jeune homme, qui fut un succès complet. Mais le geste n’est pas resté ici, après avoir été licencié du Paris Saint-Germain Elle a décidé d’acheter une maison au nettoyeur afin qu’elle puisse prendre sa retraite et prendre soin de sa famille.

L’histoire est devenu viral dans un fil de discussion sur les réseaux sociaux et cela a été confirmé par RMC Sports. Ces gestes démontrent clairement la grandeur de Tuchel, qui ne se démarque plus seulement par ses belles réalisations sur le terrain. sinon, maintenant il le fait aussi pour les étrangers.