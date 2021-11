Le geste précieux de Modric avec Elvira, sa fan de 80 ans d’une ville de Zamora : « J’ai un cadeau »

Nouvelles connexes

Luka Modric écrira la fin la plus heureuse de l’histoire qu’Elvira a commencée. Cette femme de 80 ans vit dans une ville de Zamora et est un grand fan du croate. Pour cette raison, et grâce à une vidéo enregistrée par un proche, il n’hésite pas à crier à tue-tête que « Modric est le meilleur de tout Madrid ». Un soutien qui est parvenu jusqu’aux oreilles du milieu de terrain, qui fera un beau geste auprès de son fidèle supporter comme il l’a lui-même révélé.

« A 80 ans, je veux prendre une photo avec Modric et le voir avec moi. merveille de l’homme et comme un enfant. Il a tout. Comme je vais à Madrid, je vais prendre une photo avec lui. Modric est le meilleur de tout Madrid. « C’est ce qu’Elvira crie sans ménagement depuis sa ville natale de Zamora et pendant qu’ils l’enregistrent avec son portable.

Le but, bien qu’elle ne le sache peut-être pas, était de rendre son rêve viral. Et les réseaux sociaux ont fait leur travail en faisant parvenir les images à Luka Modric. Le Croate, via son compte officiel, a montré son enthousiasme à avoir de tels fans et a expliqué qu’il aurait un « cadeau » pour elle dès qu’ils pourront se rencontrer.

Pour Elvira avec tout mon amour pic.twitter.com/sM5q0f75C1 – Luka Modrić (@ lukamodric10) 31 octobre 2021

« Bonjour Mme Elvira. Comment allez-vous ? J’étais très excité de voir votre vidéo. J’espère te rencontrer bientôt. Sachez que j’ai un cadeau pour vous que je vais vous offrir quand nous nous verrons », a déclaré Luka Modric sur son compte officiel où il a partagé à la fois ses déclarations et la vidéo avec Elvira.

Le message de Modric, « pour Elvira avec tout » son « amour », est également devenu viral quelques minutes après sa publication. Et les félicitations au Croate pour le geste qu’il a fait avec ce supporter vétéran se sont multipliées par secondes. Un détail qui montre l’envers du football et la meilleure version du potentiel des réseaux sociaux.

Luka Modric, idole du Real Madrid, continue de renforcer sa silhouette dans le club merengue avec son bon traitement des fans. Ayant récemment fait ses débuts en tant que capitaine, le Croate a donné un nouvel exemple de la raison pour laquelle il a tant de soutien parmi la masse sociale du Real Madrid.

