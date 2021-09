Le gestionnaire d’actifs .5 billions Franklin Templeton envisage la crypto avec le dernier dépôt

Commerce et investissement

Le gestionnaire d’actifs de 1,5 billion de dollars Franklin Templeton envisage la crypto avec le dernier dépôt

L’espace crypto connaît un changement de paradigme, avec de plus en plus d’institutions financières soutenues par l’héritage passant progressivement à l’industrie de la blockchain. La dernière en date est la société holding multinationale américaine Franklin Resources Inc.

Valeur totale de 20 millions de dollars pour le fonds de capital-risque commun

Selon un dossier déposé mercredi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, la société d’investissement prévoit de lever 20 millions de dollars pour son fonds de capital-risque, surnommé le Franklin Templeton Blockchain Fund I, LP.

Le gestionnaire d’actifs a admis dans le dossier qu’il avait levé 10 millions de dollars ou 50% de la valeur cible. L’entreprise devrait canaliser les fonds levés vers les startups blockchain et les entreprises axées sur la cryptographie au cours des prochains mois.

Cependant, la valeur attendue est minime étant donné les fonds que les startups de crypto engloutissent dans les levées de fonds. Franklin Templeton pourrait probablement tester la détermination de la SEC avec le fonds de capital-risque et pourrait tout mettre en œuvre si les résultats sont favorables.

Fondée à New York en 1947, Franklin Resources est un gestionnaire d’investissement mondial comptant plus de 12 000 employés répartis dans 34 pays. Elle sert des clients dans 160 pays et fournit des services d’investissement en fonds communs de placement. Il est mieux connu sous le nom de Franklin Templeton, avec plus de 1 500 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM).

Franklin Templeton plonge plus profondément dans la crypto

Franklin Templeton a une longue histoire avec l’industrie de la crypto-monnaie.

En 2019, Franklin Templeton s’est associé au fournisseur de portefeuille institutionnel basé sur le cloud Curv pour renforcer la sécurité des actions numériques dans son fonds du marché monétaire. Cela a vu la société d’investissement utiliser le calcul multipartite (MPC) breveté de Curv pour sécuriser sa blockchain et se connecter au réseau Stellar.

Franklin Templeton a également été un contributeur clé dans le cycle de financement de la série A de 15 millions de dollars de la société de données sur les actifs numériques, Amberdata.

La société californienne a également fait des ouvertures en créant un «département de développement d’actifs tokenisés» à la suite d’une offre d’emploi pour un analyste de recherche en crypto-monnaie le mois dernier.

Dans le post LinkedIn, Franklin Templeton a précisé que le candidat retenu rechercherait les crypto-actifs les plus liquides et négociables comme Bitcoin, Ether et autres. En outre, l’analyste de recherche effectuera un aperçu du marché sur les organisations autonomes décentralisées (DAO) et élaborera des stratégies d’investissement pour les produits numériques de l’entreprise.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.