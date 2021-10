Le gestionnaire d’actifs .5T BlackRock étudie la crypto, « Nous pensons que cela jouera un très grand rôle »

Actualités Bitcoin

Larry Fink, PDG du plus grand gestionnaire d’actifs au monde, BlackRock ne comprend pas grand-chose à Bitcoin, mais a déclaré qu’il voyait d’énormes opportunités dans les devises numérisées.

« Je vois d’énormes opportunités dans une monnaie numérique liée à la crypto-blockchain et c’est là où je pense que ça va et cela va créer de grands gagnants et de grands perdants », a-t-il déclaré lors de sa conversation avec CNBC.

Mais en ce qui concerne l’actif de mille milliards de dollars BTC, Fink a déclaré qu’il n’était « pas un étudiant du bitcoin » et qu’il ne savait pas où il allait aller.

« Je ne peux pas vous dire si ça va aller à 80 000 $ ou à zéro. » « Mais je pense qu’il y a un rôle énorme pour une monnaie numérisée et je pense que cela va aider les consommateurs du monde entier. »

Fait intéressant, Bitcoin a bondi de 5% à près de 57 300 $ mercredi, poursuivant le mois vert au cours duquel la crypto-monnaie est en hausse de plus de 30%.

Interrogé en outre sur le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, qualifiant la principale crypto-monnaie de « sans valeur », Fink a déclaré qu’il était « probablement plus du côté de Jamie Dimon ».

Dans une interview cette semaine, Dimon a déclaré: « (Bitcoin) ne fait aucune différence pour moi », mais a ajouté: « Nos clients sont des adultes. Ils ne sont pas d’accord. C’est ce qui fait les marchés.

Mais cela ne signifie pas que le gestionnaire d’actifs n’est pas intéressé par le marché de la cryptographie, car lorsqu’on lui demande quand il a changé d’avis en offrant l’accès à la crypto aux investisseurs de BlackRock, a déclaré Fink,

« Nous étudions la blockchain et l’ensemble du concept de crypto et nous pensons que cela jouera un très grand rôle. »

En février, le directeur des investissements de BlackRock pour les titres à revenu fixe mondiaux, Rick Reider, a déclaré que la société avait « commencé à se lancer » dans les actifs cryptographiques. Ensuite, dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en date du 31 juillet, il a été montré que le BlackRock Global Allocation Fund avait négocié des contrats à terme sur Bitcoin. Le géant de la gestion d’actifs a également investi des millions dans des sociétés minières Bitcoin.

Mercredi, la société new-yorkaise a annoncé une augmentation de 16% de ses revenus à 5,05 milliards de dollars tandis que ses actifs sous gestion ont bondi de 21% à 9,46 billions de dollars, au 30 septembre contre 7,81 billions de dollars un an plus tôt.

Plus tôt cette semaine, à l’Institute of International Finance, Fink avait commenté l’inflation, affirmant qu’il ne pensait pas qu’elle soit transitoire.

« Je n’appelle pas à la stagflation – je n’en vois aucune preuve – mais est-ce que je vois une persistance de l’inflation ? Oui. » « Je pense que c’est plus que transitoire lié aux problèmes de chaîne d’approvisionnement et aux prix des matières premières. »

Alors que le président Rob Kapito a déclaré à l’époque que certains clients augmentaient les allocations à diverses alternatives de 1% à 20%, le PDG a déclaré que certains allouaient davantage aux actions.

« Je ne pense pas qu’il y ait une tendance mondiale à entrer et sortir d’un seul produit parce que [there are] craintes inflationnistes et certains clients n’y croient pas.

