Le gestionnaire d’actifs .5T est le dernier à investir dans le BTC, l’ETH et d’autres actifs cryptographiques

Le gestionnaire d’actifs de 1,5 billion de dollars est le dernier à investir dans le Bitcoin, l’éther et d’autres actifs cryptographiques

AnTy2 septembre 2021

Le géant de la gestion d’actifs Franklin Templeton est le dernier à rejoindre l’investisseur en crypto-monnaie.

Alors que la société a passé des années à expérimenter la technologie blockchain, elle embauche enfin pour se lancer dans le trading de crypto-monnaie.

En juillet, il a soutenu le fonds Galaxy Digital axé sur la cryptographie, et maintenant Franklin Templeton recherche un trader et un chercheur pour rejoindre son équipe d’investissement «en pleine croissance» au sein de sa division Digital Assets Management, selon une série d’offres d’emploi cette semaine.

La société exécutera des transactions pour les principaux actifs cryptographiques Bitcoin et Ether.

“Nous recherchons un commerçant de crypto-monnaie (sic) pour exécuter des transactions pour plusieurs stratégies en utilisant les actifs cryptographiques cotés et négociables les plus grands, les plus liquides et les plus liquides (par exemple, BTC, ETH, etc.)”, lit-on dans l’offre d’emploi d’un commerçant.

La principale responsabilité du commerçant en question est d’exécuter des transactions cryptographiques automatisées via divers échanges de crypto-monnaie pour diverses stratégies et plusieurs actifs cryptographiques, précise la description.

Quant à un analyste de recherche en investissement, la société recherche quelqu’un qui fournira une couverture de recherche pour les actifs cryptographiques cotés et négociables les plus importants, les plus liquides et les plus liquides.

“En utilisant à la fois des méthodes fondamentales et quantitatives, l’analyste de recherche développera et maintiendra des modèles d’évaluation et tiendra les gestionnaires de portefeuille et les cadres supérieurs informés des diverses opportunités réglementaires, de jalonnement et commerciales en matière de protocoles.”

Pour les deux postes, les personnes responsables établiraient et maintiendraient des relations dans la communauté d’utilisateurs, de développeurs, de commerçants et de DAO de chaque protocole.

Le mouvement d’investissement crypto du gestionnaire d’actifs intervient après que sa PDG Jennifer Johnson a déclaré qu’elle n’était “pas fan” de bitcoin lors d’un appel de résultats en mai, et avant cela, son stratège en chef du marché Stephen Dover a déclaré en mars que Franklin Templeton ne détenait aucune crypto dans aucun des ses portefeuilles.

Mais le directeur financier Matthew Nicholls a déclaré que la société était «concentrée» sur la préparation de la cryptographie. “Avoir la capacité de mettre en place, appelons-le, les actifs numériques, en général, va probablement être important pour l’avenir”, a-t-il déclaré à l’époque.

