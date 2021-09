Le gestionnaire d’actifs allemand 0B envisage d’ajouter Bitcoin à une “poignée” de fonds privés

Actualités Bitcoin

Un gestionnaire d’actifs allemand de 500 milliards de dollars envisage d’ajouter Bitcoin à une «poignée» de fonds privés

AnTy9 septembre 2021

Union Investment, un gestionnaire d’actifs basé en Allemagne de 500 milliards de dollars, teste un programme pilote avec des certificats d’exposition Bitcoin. Si le programme devient un succès, il ouvrira également l’exposition Bitcoin à d’autres fonds.

Les certificats seront disponibles au cours du quatrième trimestre de cette année à la date encore décidée.

Pour cela, “Nous envisageons d’ajouter des bitcoins en petites quantités de 1% à 2% maximum à une poignée d’autres fonds pour les investisseurs privés”, a déclaré le gestionnaire de portefeuille Daniel Bathe à Bloomberg.

Union Investment a eu sa première exposition au Bitcoin dans son fonds mixte au début de cette année. Il s’agissait de certificats Delta 1 dans des fonds privés autorisés à investir jusqu’à 1% dans Bitcoin, et actuellement, ils sont juste en dessous, selon Bathe.

Avec ce passage à la crypto-monnaie, Union Investment vise à devancer ses concurrents, l’un des plus importants, DekaBank, n’offrant pas encore de fonds avec une exposition Bitcoin. Cependant, un porte-parole de Dekabank, le plus grand gestionnaire d’actifs d’Allemagne, a déclaré en juillet que la société envisageait également d’investir dans la principale crypto-monnaie.

L’Allemagne devrait connaître une vague massive d’adoption de la cryptographie après l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi en août qui a permis à « Spezialfonds », qui détient 1,8 billion de dollars, d’investir 20 % dans la crypto.

“Nous observons un intérêt accru des gestionnaires de fonds mixtes pour les actifs cryptographiques”, a déclaré Kamil Kaczmarski, consultant pour les fournisseurs de services financiers chez Oliver Wyman à Francfort.

Les gestionnaires d’investissement allemands traditionnels sont susceptibles de commencer leur exposition à la cryptographie par le biais de certificats et d’autres produits dérivés, comme on l’a vu avec la banque publique allemande Sparkassen, qui a récemment mis à disposition de ses clients des investissements en Bitcoin et en cryptographie via des certificats, des actions individuelles et des ETF.

