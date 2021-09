Actualités Bitcoin

Le gestionnaire d’actifs brésilien BTG lance la plateforme de trading Bitcoin

L’adoption de la crypto-monnaie semble passer à la vitesse supérieure en Amérique latine, les entreprises et les organisations gouvernementales adoptant davantage la crypto.

La dernière organisation à embrasser l’industrie est BTG Pactual, l’une des principales sociétés de banque d’investissement et de gestion d’actifs au Brésil.

BTG opte pour le BTC

Plus tôt dans la journée, la source d’information locale The Rio Times a confirmé que BTG Pactual a lancé une nouvelle plate-forme de trading crypto qui permet aux traders brésiliens d’acheter et de vendre des crypto-monnaies. La nouvelle plateforme est baptisée Mynt et est ouverte à tous les Brésiliens.

La plate-forme prendrait initialement en charge le commerce de Bitcoin et d’Ether, tandis que d’autres actifs numériques devraient suivre à l’avenir.

Le directeur général de la société, Roberto Sallouti, a expliqué que le lancement de Mynt répondait à une demande accrue des habitants. Il a ajouté qu’en plus de permettre aux gens d’acheter et d’échanger des crypto-monnaies, Mynt hébergerait également du contenu éducatif pour informer les débutants en crypto et les aider à prendre de meilleures décisions d’investissement.

Le lancement de Mynt signifie que BTG Pactual est la première grande institution financière brésilienne à permettre aux clients de participer aux marchés des crypto-monnaies. La société est réglementée à la fois par la banque centrale brésilienne et la Commission brésilienne des valeurs mobilières, et elle cherchera à exploiter tous ses services de cryptographie conformément à la réglementation en vigueur.

Mynt représente la nouvelle entrée de BTG sur le marché de la cryptographie. Plus tôt cette année, Brazil Journal a rapporté que la banque d’investissement avait lancé un fonds d’investissement crypto – appelé Bitcoin 20 Multi-Market Investment Fund. Le fonds a été approuvé en mars et il s’agissait du premier fonds Bitcoin lancé par une société d’investissement brésilienne.

Le fonds investit 20% de ses actifs sous gestion dans Bitcoin, tandis que 55% sont alloués aux bons du Trésor. 20 pour cent sont alloués aux dépôts bancaires certifiés et les 5 pour cent restants aux opérations de pension.

Le fonds Bitcoin de BTG s’est également associé au géant américain de la cryptographie Gemini plus tôt cette année pour la garde. Le partenariat verra Gemini Fund Solutions et Gemini Custody – deux des filiales de Gemini – offrir la garde des actifs cryptographiques de BTG.

L’Amérique du Sud s’ouvre à la crypto

BTG a expliqué que son objectif est de rendre la crypto vraiment démocratisée et d’offrir à chacun la possibilité d’investir dans les actifs, quel que soit son pouvoir d’achat.

Maintenant que BTG s’enfonce plus profondément dans la cryptographie, il semblerait que l’industrie trouve un foyer en Amérique du Sud. Cette année a déjà vu plusieurs développements venir de la région, le plus important étant la décision d’El Salvador d’accepter Bitcoin comme moyen de paiement acceptable dans le pays.

VISA a également annoncé son intention d’intégrer les paiements Bitcoin au Brésil. Plus tôt ce mois-ci, Eduardo Abreu, vice-président des nouvelles affaires de la société, a déclaré à la source d’information locale Seu Dinheiro qu’ils prévoyaient d’intégrer la cryptographie à la fois comme réserve de valeur et comme moyen de paiement. Cela pourrait être une avenue pour une adoption encore plus grande de la cryptographie dans le pays.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.