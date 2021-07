Le gestionnaire d’actifs d’un milliard, GoldenTree, investit dans Bitcoin

Actualités Bitcoin

Le gestionnaire d’actifs de 45 milliards de dollars, GoldenTree, investit dans Bitcoin

GoldenTree Asset Management, un gestionnaire d’actifs de 45 milliards de dollars dirigé par le fondateur et directeur des investissements Steven Tananbaum, est la dernière institution financière à se lancer dans la cryptographie en achetant un montant non divulgué de Bitcoin.

Bien que l’on ne sache pas encore combien GoldenTree achète activement du Bitcoin, le fonds aurait limité son exposition à la crypto au Bitcoin à ce niveau.

En avril, le gestionnaire d’actifs avait mis à jour son dossier SEC pour permettre l’acquisition et l’achat et la vente d’un large éventail de cryptos et de sociétés basées sur la blockchain.

Citant des sources connaissant le sujet, TheStreet a rapporté que l’ajout de Bitcoin à son bilan fonctionnera comme un diversificateur pour son large éventail de stratégies axées sur la dette.

Dernièrement, ils ont également eu des conversations sur l’augmentation de ses effectifs avec une expérience du financement et des aspects opérationnels de l’investissement cryptographique, a déclaré l’une des sources.

Le CIO Tananbaum et ses compagnons de la société Joseph Naggar Deeb Salem ont déjà réalisé des investissements de type VC dans des sociétés de blockchain. Début juillet, ils ont soutenu le financement de Borderless Capital, qui se concentre sur l’écosystème d’Algorand.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.