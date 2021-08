Fonds négocié en bourse ETF

Le gestionnaire d’actifs et les sociétés d’investissement retirent brutalement l’ETF Ether adossé à des contrats à terme, un autre ETF Bitcoin se dirige vers la SEC

Les sociétés d’investissement ProShares et VanEck ont ​​retiré leur ETF Ether Futures qui n’a été déposé que cette semaine.

Mercredi, VanEck a déposé une demande d’ETF basé sur Ethereum qui investirait dans des contrats à terme sur Ether, des ETF Ether approuvés et cotés au Canada, des fonds Ether privés et des ETP avec une exposition à l’ETH. ProShares a également déposé le même jour un ETF adossé à des contrats à terme Ether appelé ProShares Ether Strategy ETF.

Et maintenant, avant même la fin de la semaine, les deux sociétés ont brusquement retiré leurs candidatures qui, selon Eric Balchunas, analyste principal des ETF pour Bloomberg, pourraient être propulsées par la SEC.

“Tant que nous voyons UNIQUEMENT les Ether éjectés, je dirais que c’est une bonne nouvelle pour Bitcoin ETF. Un peu comme ils disent, écoutez, allons-y bébé, seulement bitcoin rn. Arrêtez d’exciter les pubs du commerce crypto avec tous ces dépôts », a déclaré Balchunas.

Le géant de la gestion d’actifs de 400 milliards de dollars Neuberger Berman, qui a déposé une demande pour que son fonds de stratégie de produits de base de 164 millions de dollars investisse jusqu’à 5% dans Bitcoin et Ether via des contrats à terme, en a déposé un nouveau cette semaine pour n’inclure que Bitcoin et pour “remplacer” l’original.

Plus tôt ce mois-ci, le président de la SEC, Gary Gensler, a fait des remarques suggérant qu’il considérerait favorablement les FNB à terme.

Actuellement, il existe encore une douzaine d’applications Bitcoin ETF physiquement soutenues déposées auprès de la SEC, ainsi que plusieurs basées sur des contrats Bitcoin Futures.

Au milieu de cela, un nouveau crypto ETF a été déposé auprès de la SEC.

La société de gestion d’investissement AdvisorShares qui propose une gamme d’ETF thématiques a soumis une candidature pour l’ETF Bitcoin géré par AdvisorShares.

Cet ETF n’investira pas directement dans Bitcoin mais dans des contrats à terme négociés en bourse sur bitcoin et collatéral, conformément au dépôt. Morgan Creek Capital agira à titre de sous-conseiller du Fonds.

