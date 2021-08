Le gestionnaire d’actifs GoldenTree ajoute Bitcoin à son bilan

Pour Éditeur quotidienBitcoin

La société GoldenTree, axée sur le crédit, envisage également d’embaucher des experts en investissement en crypto-monnaie, selon le rapport.

GoldenTree Asset Management, une société de gestion d’actifs basée à New York avec 45 milliards de dollars sous gestion, a ajouté un montant non divulgué de Bitcoin à son bilan, selon un rapport de The Street, reproduit par Coindesk, qui cite deux sources non identifiées.

Avec l’achat, la société axée sur le crédit est devenue la dernière société de Wall Street à participer à la plus grande crypto-monnaie.

La société a ajouté Bitcoin à son bilan en tant que diversification pour le large éventail de stratégies axées sur la dette qu’elle exécute depuis des années, ont déclaré des sources à The Street. Les sources ont obtenu l’anonymat pour discuter de ces questions commerciales sensibles, précise le point de vente.

De même, Coindesk révèle que GoldenTree, qui est dirigé par le fondateur et directeur des investissements Steven Tananbaum, envisage d’embaucher des experts en investissement en crypto-monnaie alors qu’il porte son attention sur l’industrie.

Il convient de noter que GoldenTree Asset Management LP est une société de gestion d’actifs détenue à 100 % par ses employés, spécialisée dans les opportunités dans l’univers du crédit dans des secteurs tels que les obligations à haut rendement, les prêts à effet de levier, les dettes en difficulté, les produits structurés, les marchés émergents et le crédit. actions à thème. Elle a été fondée en 2000 par Tananbaum et est l’un des plus grands gestionnaires d’actifs indépendants axés sur le crédit.

Dans sa section communiqués de presse, GoldenTree n’a pas abordé la question.

Plus de gestionnaires d’actifs

Il convient de noter que d’autres sociétés de gestion d’actifs se sont également aventurées dans l’investissement en cryptographie. Par exemple, BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a confirmé ses plans d’investissement dans la cryptographie en février, bien qu’il ait révélé le mois dernier que l’intérêt des investisseurs avait diminué. En mars, un autre gestionnaire d’actifs, cette fois israélien, Altshuler Shaham, a également investi dans Bitcoin.

