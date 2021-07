in

12 juillet 2021 13:33 UTC

| Mise à jour:

12 juil. 2021 à 13:33 UTC

Par Clark

Le CIO de Guggenheim, Scott Minerd, a créé une autre prédiction concernant la valeur du bitcoin, une estimation inférieure à celle de sa précédente prédiction de prix « vrai ».

Le directeur des investissements (CIO) de Guggenheim Partners, Scott Minerd, est revenu la semaine dernière avec une autre prédiction pessimiste pour le bitcoin. Minerd est également le président de Guggenheim Investments, la division mondiale de gestion d’actifs de Guggenheim Partners, avec environ 270 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Minerd a prévu le mois dernier que le “vrai fond” du bitcoin serait de 15 000 $, a soutenu ses techniques. Il a réduit le niveau de prix de 10 000 $ à l’époque, qualifiant ce niveau de “très peu extrême”. Cependant, dans une interview avec CNBC vendredi, Minerd laisse entendre que le niveau de 10 000 $ est actuellement atteignable. “Lorsque nous jetons un coup d’œil à l’histoire de la cryptographie, nous avons tendance à regarder où que nous soyons”, a-t-il déclaré :

«Je crois vraiment qu’il s’agit souvent d’un accident. Et, vous savez, un crash signifierait que nous aurions une baisse de 70 à 80 %, disons simplement que cela se situe entre 10 000 $ et 15 000 $.

Le CIO de Guggenheim a également déclaré : « En d’autres termes, je ne serais pas trop pressé d’acheter du bitcoin et je ne vois aucune raison de le posséder sans délai. Si vous visez à être un spéculateur, supposez que cela va plus bas. » Alors que Minerd prévoyait fréquemment des crashs et davantage de ventes de bitcoins à court terme, il a maintenu sa prévision à long terme de 400 000 $ à 600 000 $ en BTC.

Pendant ce temps, Guggenheim a tenté d’induire une exposition supplémentaire au BTC. En juin, la société a enregistré un fonds qui permet une exposition à la crypto-monnaie. Selon son dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Minerd est responsable de la gestion quotidienne du portefeuille.

Clark

Chef de la technologie.

li,.alm-listing .alm-reveal>li,.alm-listing>li{background:0 0;margin:0 0 30px;padding:0 0 0 170px;overflow:hidden;position:relative;list-style: none}.alm-listing .alm-paging-content>li.no-img,.alm-listing .alm-reveal>li.no-img,.alm-listing>li.no-img{padding:0}. alm-listing .alm-paging-content>li p,.alm-listing .alm-reveal>li p,.alm-listing>li p{margin:0}.alm-listing .alm-paging-content>li h3 ,.alm-listing .alm-reveal>li h3,.alm-listing>li h3{margin:0 0 10px}.alm-listing .alm-paging-content>li img,.alm-listing .alm-reveal> li img,.alm-listing>li img{position:absolute;left:0;top:0;border-radius:2px}]]>