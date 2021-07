Le gestionnaire d’appels Test and Trace “a retrouvé un étudiant sur Instagram pour lui envoyer un message” ⋆ .

L’étudiante est inquiète car elle craint que le traceur de contrat n’ait vu son adresse personnelle (Photo: .)

Une étudiante a déclaré avoir reçu des messages «effrayants» d’un traceur de contacts qui l’a trouvée sur Instagram.

L’étudiante de premier cycle d’Oxford, 22 ans, a été légitimement contactée par le gestionnaire d’appels du NHS Test and Trace en juin, qui vérifiait qu’elle était en auto-isolement après son retour d’Italie.

Pourtant, une heure plus tard, elle aurait reçu un message sur son compte Instagram personnel : “Ça va paraître bizarre, mais je vous ai parlé via le NHS…”

Elle a dit qu’il l’avait qualifiée de « cool » et « jolie » et a demandé à en savoir plus sur elle.

“Cet homme a agi de manière prédatrice et a fait tout son possible pour me retrouver et m’envoyer des messages effrayants via ma page Instagram privée”, a-t-elle déclaré au Daily Mail.

L’étudiante en langue, qui n’a pas voulu être nommée, est maintenant inquiète car elle craint que le traceur de contrat n’ait pu voir son adresse personnelle.

Elle a ajouté: “Quelqu’un comme ça ne devrait pas travailler pour NHS Test and Trace, où ils peuvent accéder à des données personnelles aussi sensibles … il était possible que son harcèlement en ligne puisse évoluer vers un harcèlement physique.”

Plus : Royaume-Uni



Le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) a déclaré au Mail qu’il enquêterait sur l’incident, ajoutant qu’il suspendait le personnel le cas échéant.

Un porte-parole du DHSC a déclaré: ” NHS Test and Trace s’engage à protéger les données personnelles et la sécurité des personnes qu’ils contactent. “

Les voyageurs revenant au Royaume-Uni en provenance de pays de la liste orange, comme l’Italie, doivent se mettre en quarantaine chez eux pendant 10 jours et passer deux tests PCR.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();