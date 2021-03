Le gestionnaire de fonds avise que BTC est inutile et «  une classe d’actifs particulièrement vile  »

Par& nbspClark

Tim Bond, un gestionnaire de portefeuille chez Odey Asset Management, a déclaré que la BTC était inutile, la crypto-monnaie étant « une classe d’actifs particulièrement vile ». Il affirme que la CTB n’a aucune utilité sociale réelle autre que comme un instrument de spéculation et un moyen de blanchir la poursuite du crime.

Le gestionnaire de fonds réalise BTC comme une classe d’actifs vile

Tim Bond, associé et gestionnaire de portefeuille chez Odey Asset Management, a conseillé BTC dans une nouvelle interview avec Marketwatch. Reconnue en 1991 par le milliardaire Crispin Odey, la société dispose actuellement de plus de 3 milliards de dollars de fonds sous gestion.

Avant la connexion d’Odey Asset Management en 2010, Bond a consommé 12 ans chez Barclays Capital en tant que directeur général et responsable de l’allocation d’actifs mondiale. Auparavant, il a travaillé chez Moore Capital en tant que stratège de portefeuille et a passé 10 ans en tant que tacticien et trader pour Tokai Bank Europe.

Alors que le prix du succès de BTC atteint des sommets sans précédent ce mois-ci, Bond a été cité comme disant:

À mon avis, BTC est une classe d’actifs principalement vile. Si la BTC commençait à déplacer des monnaies fiduciaires, la capacité des gouvernements à taxer, dépenser et réaffecter serait gravement compromise.

Révélant que ni lui ni sa société n’ont de participation dans BTC, le gestionnaire du fonds a commencé par dire que « le bitcoin n’a pas d’utilité sociale réelle autre qu’un outil de conjecture et un moyen de blanchir le produit du crime », a indiqué le journal.

Il a ensuite exigé que BTC puisse empêcher la société de fonctionner de manière bien organisée et éthique, déclarant que la crypto-monnaie est une « méthode extrême d’anarchisme libertaire ».

Le gestionnaire du fonds Odey a procédé à un discours sur l’exploitation minière de BTC, exigeant que l’activité « ajoute des émissions de CO2 équivalentes à la production annuelle d’une économie avancée de taille moyenne ». En outre, Bond était plus d’avis que « à mesure que le prix de la BTC augmentera, l’activité minière se renforcera, produisant des niveaux d’émissions de CO2 encore plus élevés », expliquant:

Il est problématique de penser à toute autre activité humaine qui est en même temps si inutile et si nocive pour la planète.

Les Bitcoiners se sont directement adressés à Twitter pour signaler de nombreuses failles dans les arguments de Bond et l’ont incité à faire plus de recherches avant d’observer sur Bitcoin. Un utilisateur de Twitter a déclaré: « Ce gars vient juste de rattraper son retard et de paniquer. Chaque argument qu’il avance a été démystifié il y a 5 ans. Un autre est intervenu: « La compréhension la plus méchante et la plus grande récompense d’inconscience sur BTC aujourd’hui vont à Tim Bond d’Odey Asset Management. Faites environ plus de recherches, s’il vous plaît, avant de vous ridiculiser.