Le gestionnaire de fonds Bill Miller dit que Bitcoin n’est pas une bulle – BTC entre en jeu alors que la demande croît plus vite que de fournir

26 avril 2021

| Mise à jour:

26 avril 2021 à 07:27 & nbspUTC

Clark

Bill Miller, fondateur et directeur des investissements de Miller worth Partners, ne suppose pas que le bitcoin pourrait être une bulle. Au lieu de cela, c’est la même chose au début de l’adoption de la pensée. Restant optimiste sur la crypto-monnaie, le capitaliste de valeur notable a expliqué que la valeur du bitcoin peut augmenter car la demande de crypto-monnaie augmente plus rapidement que ce qu’elle fournit.

Bill Miller optimiste sur Bitcoin

Le capitaliste de longue date Bill Miller est le père fondateur de Miller worth Partners et est actuellement président et directeur des investissements. Il est également co-gestionnaire de portefeuille pour les fonds de stratégie d’actions de hasard et de gain financier. Avant Miller Worth Partners, il a cofondé Legg Mason Capital Management.

Lors d’un entretien avec CNBC, on lui a demandé la semaine dernière s’il y avait ou non un visage supplémentaire à la valeur du bitcoin. Miller a répondu: «Il existe plusieurs façons alternatives d’apparaître sur Bitcoin. La meilleure méthode est simplement la fourniture et la demande. » action croissante de l’intérêt institutionnel au sein de la crypto-monnaie car elle entre dans la pensée, il a élaboré:

«L’offre augmente de 20% chaque année et la demande augmente plus rapidement. C’est tout ce que vous devriez en fait reconnaître, ce qui signifie que ça va plus haut … Je ne suppose pas que c’est souvent une bulle à quelque égard que ce soit dans le bitcoin, je pense que c’est souvent le début d’une intégration de celui-ci.

En comparant le récent rallye de Bitcoin à ce qui s’est passé en 2017, à savoir qu’il «était une bulle», Miller a reconnu que {la valeur | la valeur | La valeur} du bitcoin est volatile, comme on le voit dans les récentes fluctuations des prix. «Même plus tôt tout au long de la bulle, il a baissé de 20% à 5 occasions complètement différentes, donc avec le bitcoin, la volatilité est la valeur que vous obtenez de la performance», a déclaré le responsable de la qualité.

Miller partage une conviction similaire à celle de plusieurs investisseurs en bitcoins selon laquelle la crypto-monnaie est «l’or numérique. “L’or représente quelques classes de qualité de 10 billions de dollars et le bitcoin est de 1 billion de dollars, et il est divisible à l’infini ou pratiquement ainsi”, a déclaré Miller. «C’est simplement mobile et peut être envoyé n’importe où dans le monde si vous avez un smartphone, c’est donc une version beaucoup plus élevée, en tant que magasin d’importation que l’or.»

En outre, il a souligné:

«Il y a 15 billions de dollars d’obligations à rendement négatif, alors pourquoi auriez-vous cela une fois que vous posséderez une chose dont un minimum a le potentiel de voyager.»

Bien que Miller ne suppose pas que le bitcoin pourrait être une bulle, certains gestionnaires de fonds le font. La fédération Guggenheim Scott Minerd a récemment la même apparence de bitcoin «très mousseuse», mettant en garde contre une correction importante qui pourrait faire baisser la valeur de la crypto-monnaie entre 20 000 et 30 000 dollars. De plus, l’enquête Bank of America Fund Manager Survey d’avril montre que la plupart des gestionnaires de fonds voient le bitcoin comme une bulle.

Clark

Chef de la technologie.

