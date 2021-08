Le gestionnaire de fonds fixe Bitcoin à 100 000 $ en 2022. Mais met en garde contre les ventes Crypto new media

Le directeur général de la société de conseil en investissement Midas Touch Consulting, Florian Grummes, a prédit un prix de 100 000 $ pour Bitcoin au cours des 6 prochains mois, avec une baisse possible après une courte période.

Tout en s’adressant à Kitco News, il a averti les investisseurs de traiter avec prudence la flambée actuelle observée ces derniers temps, notant qu’une autre correction pourrait saluer l’actif phare peu de temps avant d’atteindre un nouveau sommet historique.

BTC atteindra 100 000 $ en 6 mois

Grummes a décrit la reprise des cinq dernières semaines comme un rebond agréable et solide et a maintenu que le niveau de 100 000 $ est l’objectif prudent. Il a déclaré : « Ce que nous avons connu au cours des cinq dernières semaines est un rebond agréable et fort qui est [typical] en crypto après une première vente. Une autre braderie [could extend] à 25 000 $. C’est encore possible; sinon, Bitcoin tourne à 35 000 $ et remonte à 60 000 $, et le marché haussier se poursuit. Je pense que 100 000 $ vont probablement arriver dans les six prochains mois. »

Grummes continue de décrire à quoi le marché devrait s’attendre si Bitcoin atteint le niveau prévu. Il a déclaré qu’au moment où l’actif phare se négocie à 100 000 $, ce serait un moment historique pour voir plus de fonds affluer des investisseurs. Cependant, il peut connaître des ventes massives.

Selon lui, la volatilité diminuera malgré les fluctuations sauvages potentielles, et l’actif de classe mondiale pourrait atteindre 1 million de dollars dans quelques années.

Cette prédiction arrive au moment où Bitcoin cherche à atteindre à nouveau la barre des 50 000 $, après un bref rallye il y a quelques semaines. Selon Grummes, le mouvement de prix actuel indique que la crypto est en hiver ou en passe de 100 000 $. Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin changeait de mains à plus de 47 400 $.

En outre, il a noté que la survente de Bitcoin était à l’origine du récent rallye. Déclarant que le secteur devient plus mature, ayant survécu au traumatisme de la Chine, qui, selon lui, a eu un impact sur l’activité minière.

Publié dans : Bitcoin, Investissements

Aimez ce que vous voyez? Abonnez-vous pour les mises à jour.