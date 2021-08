Le gestionnaire de médias sociaux Hootsuite acquiert la plate-forme d’IA conversationnelle Heyday pour 48 millions de dollars

Tom Keiser, PDG de Hootsuite. (Photo de la suite Hoot)

Hootsuite, la plate-forme de gestion des médias sociaux basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, a annoncé mardi l’acquisition de Heyday, une plate-forme d’IA conversationnelle, pour environ 48 millions de dollars US.

L’acquisition permettra aux utilisateurs de Hootsuite d’envoyer des messages à leurs clients directement avec une fonction de chat et de vidéo compatible avec l’IA et permettra aux marques de répondre aux clients en temps réel. Heyday s’intègre aux plateformes de commerce électronique et aux sites Web et applications de marque.

“La nouvelle génération d’acheteurs souhaite interagir avec les marques en effectuant des achats et en recevant un service client en temps réel sur les réseaux sociaux”, a déclaré Tom Keizer, PDG de Hootsuite, dans un communiqué de presse. « La relation commence et se termine sur les réseaux sociaux, nous sommes donc ravis d’offrir aux marques un meilleur moyen de proposer des expériences client réussies à grande échelle. »

Hootsuite a levé près de 300 millions de dollars à ce jour et compte plus de 18 millions de clients, 4 000 entreprises clientes et 200 000 clients payants. Elle a acquis la plateforme d’engagement client Sparkcentral en janvier.

Fondée en 2017, Heyday, basée à Montréal, avait levé environ 6,7 millions de dollars US à ce jour. Les 78 employés de Heyday rejoindront les plus de 1 000 employés de Hootsuite.