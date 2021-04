Le gestionnaire d’investissement Guggenheim met en garde contre une “ correction majeure ” dans Bitcoin

22 avril 2021 07:00 & nbspUTC

| Mise à jour:

22 avril 2021 à 07:00 & nbspUTC

Par & nbspClark

La fédération Guggenheim Scott Minerd a mis en garde contre une «correction majeure» du bitcoin à court terme. Prétendant que le bitcoin est «très mousseux», il diminue de 50% la valeur de la crypto-monnaie.

Dernier avertissement de Scott Minerd concernant Bitcoin

Le directeur des investissements (CIO) de Guggenheim Partners, Scott Minerd, est de retour avec une autre prédiction pessimiste de la valeur du bitcoin.

Minerd est en outre le président de Guggenheim Investments, la division mondiale et informative sur la gestion et les investissements de Guggenheim Partners. Guggenheim Investments a environ 270 milliards de dollars d’actifs totaux sous gestion à travers le gain financier monté, les capitaux propres et diverses manières.

Il a déclaré dans une interview avec CNBC mercredi que le bitcoin avait trop fonctionné, trop vite. le chef a déclaré:

Compte tenu du mouvement important que nous avons eu dans le bitcoin à court terme, les choses sont terriblement mousseuses et je suppose que nous parvenons à une correction significative du bitcoin.

«Je suppose que nous avons tendance à revenir à 20 000 $ à 30 000 $ sur le bitcoin, ce qui pourrait représenter une baisse de 50%, mais le facteur qui attire l’attention concernant le bitcoin est que nous avons déjà vu ce genre de baisse», a-t-il poursuivi.

Néanmoins, Minerd a noté qu’il pense que la principale correction de valeur est une composante de «l’évolution traditionnelle de ce qui est un secteur des valeurs mobilières à plus long terme».

La fédération Guggenheim a maintenu sa longue prédiction selon laquelle la valeur du bitcoin pourrait atteindre 600000 dollars. Il a d’abord découvert sa prévision de valeur BTC élevée en décembre de l’année dernière. Cependant, il s’est ensuite concentré sur les tendances pessimistes à court terme. Plus tôt ce mois-ci, il a mis en garde contre un recul du bitcoin, notant que ce sera un excellent objectif d’entrée pour les investisseurs longs.

Clark

Chef de la technologie.