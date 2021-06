Le gestionnaire en chef de Joe Biden diffuse l’idiotie de l’administration actuelle – RedState ⋆ .

La Maison Blanche est sous le choc après la chute d’un autre rapport sur l’emploi inférieur à la normale cette semaine. Après avoir raté les attentes de 700 000 en avril, ils n’ont réussi à atteindre qu’environ 100 000 de moins en mai; cependant, la forte baisse de la projection réelle par les «experts» a aidé cette équation (la projection a été abaissée de 1 000 000 le mois précédent à environ 650 000 pour mai).

(voir Le rapport sur les nouveaux emplois est le pire échec de l’histoire, car les échecs d’administration de Biden se multiplient et le rapport sur les nouveaux emplois est publié et ce n’est pas bon pour Joe Biden ou le pays)

Mais le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ronald Klain, veut que vous sachiez que Joe Biden se débrouille tellement mieux que le mauvais homme orange.

Si vous n’avez pas critiqué Trump lorsqu’il a créé 150 000 nouveaux emplois par mois au cours de ses quatre premiers mois, quelle est votre critique de @potus lorsqu’il a ajouté 530 000 emplois par mois au cours de ses quatre premiers mois ? https://t.co/QvrCufc6Ek – Ronald Klain (@WHCOS) 5 juin 2021

C’est samedi, donc je pars sans armes sur l’utilisation de gif. Attachez-vous.

Parlons de cette prise complètement débile de Klain.

Lorsqu’il s’agit du marché du travail, le contexte est primordial. Le nombre d’emplois ajoutés en un mois, qu’il soit bon ou mauvais, dépend entièrement de l’état sous-jacent de l’économie. S’il vous manque 10 millions d’emplois en raison des fermetures forcées du gouvernement pendant une pandémie, ajouter 500 000 emplois après la levée de ces fermetures n’est pas bon. Au mieux, cela peut être décrit comme une reprise tardive.

D’un autre côté, si l’économie est déjà à ce que la plupart des économistes considéreraient comme le plein emploi, ajouter 150 000 emplois est en fait une bonne chose. Cela signifie que vous suivez la croissance démographique, tout en maintenant les niveaux d’emploi déjà existants et élevés.

De plus, l’emploi n’est pas le facteur principal pour juger de la bonne santé d’une économie. Barack Obama a eu de bons chiffres sur l’emploi au cours de la dernière année environ de sa présidence, mais ceux-ci sont venus avec une faible croissance et une stagnation des salaires. Ce n’est qu’après que Trump a démarré une grande partie de l’empire réglementaire que les choses ont vraiment décollé pour le peuple américain. Maintenant, ces réglementations sont de retour, en particulier dans les industries des matières premières, et nous ressentons tous la douleur de l’augmentation des prix (l’inflation est également un gros problème).

Les faits ici sont simples. Joe Biden a hérité d’une économie qui avait été artificiellement supprimée pendant plus d’un an par l’action du gouvernement. Le ralentissement n’était pas organique. Tout ce qu’il avait à faire était d’aller manger du pudding, de se coucher à 19 heures et de laisser l’économie faire son travail – et la croissance de l’emploi aurait explosé par défaut.

Au lieu de cela, il a fait pression pour des allocations de chômage prolongées, mettant sa botte sur le cou du marché du travail. Ainsi, nous obtenons ces rapports de travaux assez tièdes, alors que nous devrions établir des records. Ce n’est pas une victoire, et Klain essayer de le faire tourner comme tel est un non-sens pathétique et hors contexte.