Le GF de Matt James le trolle pour sa propreté juste avant la sortie du DWTS

Jacques Jacques ne pouvait tout simplement pas gagner, à plus d’un titre.

Le mardi 13 octobre, Bachelor Nation a eu le cœur brisé en tant que partenaire de Matt et Dancing With the Stars Lindsay Arnold, en plus de Brian Austin vert et petite amie de la vraie vie bourgeoise de Sharna, étaient les deux paires envoyées après « Disney Week ».

Hélas, ce n’était pas la seule fois ce jour-là au cours de laquelle l’ancienne star de 29 ans de The Bachelor a été frappée par un amour dur. Juste avant la diffusion de l’épisode, petite amie Rachel Kirkconnell a partagé une publication Instagram qui présentait son approbation d’un tapis lavable.

Dans la section commentaires, un fan a demandé à Rachael : « As-tu pris ce tapis dans l’appartement de Matt ? » Cela a conduit Rachael, 25 ans, à plaisanter avec légèreté: « haha, je ne prendrais JAMAIS un de ses tapis …… » Elle a inclus un emoji d’un visage portant un masque chirurgical.

Elle n’avait pas fini de donner du fil à retordre à son petit ami, comme l’a ensuite ajouté l’ancienne vedette de la télévision, « mais peut-être que je devrais lui donner celui-ci car il est lavable. »