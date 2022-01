Le Ghost Story Studio de Ken Levine n’est pas sur le point de sortir un jeu vidéo

Ken Levine, le créateur de BioShock, n’a pas sorti de jeu vidéo depuis près de huit ans en raison de luttes internes en cours chez Ghost Story Games, a rapporté Bloomberg lundi.

En 2014, Levine a fermé Irrational Games un an seulement après la sortie de son immense succès BioShock Infinte pour former Ghost Story Games, un studio beaucoup plus petit qui, selon Levine, lui donnerait plus de liberté créative. Cependant, aucun jeu vidéo n’est encore sorti du développeur. Plusieurs employés actuels et anciens de Ghost Story Games, dont Mike Snight, affirment que le style d’auteur de Levine a rendu le développement une tâche ardue.

« Ken est une personne pour qui il est très difficile de travailler », a déclaré Snight via Bloomberg. « Je pense qu’il a beaucoup essayé de changer, et il excelle vraiment mieux dans cette entreprise qu’Irrational car il s’agit d’un groupe de personnes plus petit. »

Selon le rapport, Levine jetterait des mois de travail en un clin d’œil si cela ne correspond pas à sa vision créative.

« Quand il y a des cycles continus et que vous ne vous alignez plus, vous en avez assez de faire partie de cela », dit Snight via Bloomberg. « Je n’étais plus vraiment heureux. »

Depuis la création de Ghost Story Games, plus de la moitié de ses fondateurs et de nombreux autres employés ont démissionné. Le studio est sur la bonne voie pour enfin sortir quelque chose, mais il reste apparemment encore deux ans.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.