L’activité humaine modifie le climat de la Terre d’une manière “sans précédent” depuis des milliers ou des centaines de milliers d’années, certains des changements étant désormais inévitables et “irréversibles”, ont averti les climatologues. Au cours des deux prochaines décennies, les températures devraient augmenter de plus de 1,5 °C (34,7 °F) au-dessus des niveaux préindustriels, violant ainsi l’ambition de l’accord de Paris sur le climat de 2015, et entraînant une dévastation généralisée et des conditions météorologiques extrêmes telles que des vagues de chaleur croissantes, des tempêtes et des sécheresses et inondations plus graves.

Selon le Groupe d’experts international sur l’évolution du climat (GIEC), la principale autorité mondiale en matière de sciences du climat.

L’évaluation complète de la science du climat publiée lundi, le sixième rapport de ce type du GIEC depuis 1988, a duré huit ans, composé du travail de centaines d’experts et d’études évaluées par des pairs. Il représente la pleine connaissance du monde à ce jour de la base physique du changement climatique, et a constaté que l’activité humaine était « sans équivoque » la cause des changements rapides du climat, y compris l’élévation du niveau de la mer, la fonte des glaces polaires et des glaciers, les vagues de chaleur, les inondations et sécheresses.

– Greta Thunberg (@GretaThunberg) 9 août 2021

Les dirigeants mondiaux ont déclaré que les conclusions frappantes doivent forcer de toute urgence de nouvelles mesures politiques, pour faire basculer l’économie mondiale sur une base à faible émission de carbone. Les gouvernements de 197 pays se réuniront en novembre à Glasgow pour des pourparlers vitaux de l’ONU sur le climat, appelés Cop26. Chaque nation est invitée à venir à la Cop26 avec de nouveaux plans viables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à un niveau qui limitera le chauffage mondial à pas plus de 1,5 ° C au-dessus des niveaux préindustriels, ce qui était l’ambition de l’accord de Paris sur le climat et un objectif le GIEC a souligné était encore possible, mais à peine.

L'une des leçons les plus importantes de la pandémie de COVID-19 est que lorsque les scientifiques mettent en garde contre une menace imminente, nous devons tous écouter. Aujourd'hui, le @IPCC_CH tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur la crise climatique et son avertissement est plus clair que jamais. – Al Gore (@algore) 9 août 2021

Même si le monde parvient à limiter le réchauffement, certains impacts à long terme de la hausse des températures mondiales sont déjà probablement inévitables et irréversibles. Il s’agit notamment de l’élévation du niveau de la mer, de la fonte des glaces arctiques et du réchauffement et de l’acidification des océans. Selon les scientifiques du GIEC, des réductions drastiques des émissions peuvent empêcher un changement climatique plus grave, mais ne ramèneront pas le monde aux conditions météorologiques plus modérées du passé.