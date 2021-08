Le gigantesque Axon 30 de ZTE sera lancé dans le monde le 9 septembre

TL;DR

L’Axon 30 sera lancé dans le monde le 9 septembre pour 499 $, 499 € ou 429 £. Le téléphone est une édition grand public moins chère de l’Axon 30 Ultra et Pro. Certaines fonctionnalités incluent un écran OLED de 6,92 pouces à 120 Hz et un appareil photo principal de 64 mégapixels.

L’Axon 30 de ZTE sera mis en vente dans le monde entier le 9 septembre, avec des prix commençant à 499 $, 499 € ou 429 £, selon le marché. Ce prix offrira aux acheteurs une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, selon Pocketnow. Payer 599 $, 599 € ou 519 £ porte ces spécifications à 12 Go et 256 Go, respectivement.

Toutes les variantes du téléphone disposent d’un écran OLED de 6,92 pouces à 120 Hz, d’un processeur Snapdragon 870G et d’un emplacement pour carte microSDXC. Les appareils photo comprennent une unité large de 64 mégapixels, un ultra-large de 8 mégapixels et un tireur macro de 5 mégapixels, ainsi qu’un selfie sous-écran de 16 mégapixels.

L’Axon 30 ne doit pas être confondu avec l’Axon 30 Ultra ou Pro, tous deux déjà disponibles. L’Ultra dispose de mises à niveau telles qu’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une puce Snapdragon 888 et quatre caméras orientées vers l’arrière qui gèrent tout, des prises de vue ultra-larges au zoom optique 5x et au zoom numérique 60x.

L’Axon 30 a été expédié sur le marché chinois d’origine de ZTE au début du mois d’août, à l’exception de Hong Kong et de Macao. Le téléphone sera bientôt disponible sur les cinq continents, bien qu’il existe des lacunes notables. Sa sortie en Amérique du Nord n’inclut pas le Mexique par exemple, et il n’y a aucune mention de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande.