Le gilet jaune fustige Macron pour ses tentatives de diffamer les manifestants de Covid comme «anti-vaccins» | Monde | Nouvelles

Le président français a introduit en juillet une nouvelle loi qui oblige les personnes à être en possession d’un “pass santé” pour manger au restaurant, boire dans les bars, voyager en train et en avion et assister à des lieux culturels et à des événements sportifs. De plus, la loi oblige les travailleurs de la santé à se faire vacciner contre le Covid avant le 15 septembre, sinon ils risquent d’être suspendus de leur travail. Les deux mesures ont suscité l’indignation politique dans tout le pays et ont entraîné des manifestations de rue hebdomadaires impliquant des milliers de personnes.

Les manifestants ont souvent été qualifiés de manivelles « anti-vaccins », dont les actions constituent une menace pour la santé publique au sens large par le gouvernement et des sections des médias.

Cependant, Fabrice Grimal a nié que ceux qui descendaient dans la rue étaient contre les vaccins Covid et a affirmé qu’ils exerçaient simplement leur droit démocratique de protéger leurs libertés civiles.

Le militant, qui a annoncé son intention de se présenter contre Macron aux élections de l’année prochaine, a déclaré à Express.co.uk : « Partout dans le pays, vous pouvez trouver des personnes de tous âges et de toutes conditions, Gilets jaunes et primo-manifestants, professionnels de la santé. et les policiers en congé, littéralement tout le monde.

« Même ma propre mère, qui n’a jamais assisté à aucune manifestation de toute sa vie !

Il a ajouté: “Notre gouvernement et nos chaînes d’information minimisent la fréquentation, malgré des photos et des vidéos de foules immenses dans tout le pays.

“Ils nous appellent anti-science, anti-vaccin, alors que nous sommes juste anti-pass.”

Macron s’en est pris aux manifestants lors d’une visite à Tahiti le mois dernier, les qualifiant d'”irresponsables” et d'”égoïstes”.

Il a déclaré aux journalistes: “Une société ne tient que lorsque la liberté de chaque peuple est respectueuse de l’autre et qu’elle est donc fondée sur des droits et des devoirs.”

L’affaire Dreyfus fut un scandale politique qui divisa le pays de 1894 à 1906 et devint synonyme d’injustice moderne dans le monde francophone.

Samedi dernier était le sixième week-end consécutif que des manifestants de toute la France sont descendus dans la rue.

A Paris, quatre manifestations ont été organisées par différents groupes et plus de 200 manifestations ont eu lieu ailleurs dans les villes françaises.