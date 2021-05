Le glacier mexicain Ayoloco est officiellement déclaré “ éteint ”

05/02/2021 à 00h05 CEST

Le glacier Ayoloco, situé au sommet du volcan Iztaccíhuatl, au Mexique, a été officiellement déclaré «éteint». Le réchauffement climatique et l’activité humaine ont conduit à la disparition de l’un des glaciers les plus emblématiques du pays aztèque, visible de partout dans la vallée du Mexique et source d’inspiration pour de nombreuses œuvres artistiques.

Un groupe de scientifiques, volcanologues et alpinistes est monté il y a quelques jours à l’endroit où se trouvait le glacier, a certifié sa disparition et placé la «plaque de la honte», dans laquelle ils se rendent compte de l’échec des êtres humains à protéger ce bien patrimonial.

Les chercheurs avertissaient depuis des années de la réduction de la masse de glace au sommet d’Iztaccíhuatl, où il y avait onze zones glaciaires, dont seulement cinq subsistent, et toutes disparaissent.

«Aux générations futures: le glacier Ayoloco existait ici et a reculé jusqu’à ce qu’il disparaisse en 2018. Dans les décennies à venir, les glaciers mexicains disparaîtront irrémédiablement. Cette plaque sert à signaler que nous savions ce qui se passait et ce qu’il fallait faire. Vous seul saurez si nous l’avons fait & rdquor ;. C’est le message que l’Université autonome du Mexique (UNAM) a voulu laisser aux générations futures sur la place occupée par le glacier.

Hugo Delgado Granados, chercheur à l’Institut de géophysique (IGF) et Anel Pérez Martínez, directeur de la littérature et de la promotion de la lecture de la Coordination de la diffusion culturelle, accompagnés de volcanologues et d’alpinistes de l’UNAM, ont posé la plaque à 200 mètres du refuge Otis McAllister , à 4 626 mètres d’altitude, sur le côté ouest de l’Iztaccíhuatl.

Les conséquences de la disparition du glacier

Delgado a prédit que le principal effet de l’extinction du glacier est le diminution de la quantité d’eau à laquelle les communautés ont accès qui vivent près du volcan. De plus, sans les grandes masses de glace au sommet de la montagne, la température augmente encore et inhibe les précipitations. Il y aura donc plus de chaleur et plus de sécheresse.

«Cette perte aura un impact définitif sur le cours de l’eau, de la flore et de la faune comme sur ces pics d’où provient le liquide», a souligné le volcanologue, géologue et alpiniste, qui a étudié et documenté la retraite. et, dans certains cas, la disparition des glaciers mexicains à la suite du réchauffement climatique au cours des quarante dernières années.

Il a plaidé pour la protection de la Terre et a souligné que préserver l’environnement a pour conséquence de «prendre soin de soi, en tant qu’espèce. Si nous ne prenons pas soin de notre planète, elle continuera d’exister; ceux qui ne continueront pas d’exister, c’est nous. Dans la mesure où nous le protégeons, nous aurons la possibilité de donner un monde meilleur à ceux qui nous suivent, à nos enfants », a-t-il ajouté.

L’alpiniste Anel Pérez Martínez a souligné: «Ce n’est pas une plaque d’honneur, c’est une plaque de honte, de la honte que cela nous donne, non pas le changement climatique, mais l’urgence climatique. Dans cette vidéo, vous pouvez voir l’état de ce qu’était le glacier.

L’universitaire a souligné que les montagnes sont des faits géologiques, mais aussi des faits culturels. “Nous avons une relation avec le paysage, une relation religieuse, spirituelle, émotionnelle, économique et, bien sûr, historique”, a-t-il déclaré.

“Pour les athlètes, les volcans sont une chose, pour ceux d’entre nous qui se consacrent à la littérature, ils en sont une autre, et pour les géologues un de plus”, a déclaré Pérez. Ainsi, a-t-il ajouté, les montagnes sont aussi des «faits culturels», puisqu’il y a non seulement la perspective scientifique, mais aussi une infinité de références artistiques et littéraires, autour des volcans.

En fait, l’UNAM a souligné qu’en plus de son importance écologique et environnementale, Ayoloco a été un protagoniste des arts visuels, la photographie, la filmographie et, en particulier, dans la littérature mexicaine. Et que la présence de volcans est inhérente à l’identité artistique, historique et culturelle de Mexico et des états de Morelos et Puebla.

Les glaciers sont des masses de glace qui restent au sommet des montagnes pendant au moins un an. Son importance écologique réside dans la production d’eau douce. Au cours du 20e siècle, ils ont diminué sur toute la planète et leurs effets se sont accélérés au cours des deux dernières décennies en raison du changement climatique et de l’influence de l’activité humaine, à mesure que les températures que ces glaces conservaient ont augmenté.

La pose de la plaque fait partie du projet universitaire «México 500», qui cherche à «retrouver le passé dans le présent».

Iztaccíhuatl est la troisième plus haute montagne du Mexique. Il se compose de plusieurs pics, dont le plus élevé, connu sous le nom de «pic occidental de la poitrine»; Il mesure 5 215 mètres de haut. Il est situé à 55 kilomètres au sud-ouest de Mexico et peut être vu à 200 kilomètres à la ronde.

La montagne est également connue sous le nom de “ femme endormie ”, car sa silhouette rappelle le profil d’une femme allongée, et de “ femme blanche ”, en raison de la présence permanente (jusqu’à présent) de neige et de glace.

