Le glissement de terrain du candidat de gauche à la présidentielle promet un balayage net de l’héritage fasciste de Pinochet

Les électeurs chiliens donnent un nouveau sens à « Cela change tout !

Depuis l’attaque du 11 septembre contre les États-Unis, les gens ici avaient ce mantra selon lequel le 11 septembre « a tout changé ». C’est une exagération grossière bien sûr. Le pays a progressivement évolué pour devenir un État de « sécurité nationale » depuis que le président Harry Truman l’a lancé avec la création de la CIA et de la National Security Agency. Depuis lors, comme un cliquet, nous avons eu un État policier qui se métastase progressivement et un gouvernement central de plus en plus intrusif, les deux partis politiques soutenant plus de dépenses militaires, plus de guerres, plus d’espionnage domestique, plus de police militarisée et plus d’attaques contre l’indépendance des médias.

Nous avons maintenant un exemple brillant de ce qui doit être fait, dans un pays qui a eu son propre 9-11, mais qui a finalement changé les choses.

Le Chili, en fait, a été le théâtre d’un événement du 11 septembre bien plus brutal et meurtrier qui s’est produit le 11 septembre 1973, lorsque l’armée du pays, sous la direction d’un chef militaire fasciste nommé Augusto Pinochet, lors d’un coup d’État soutenu sinon orchestré par les États-Unis sous le président Richard Nixon et son conseiller à la sécurité nationale d’alors, Henry Kissinger, a renversé le président marxiste deux fois démocratiquement élu et extrêmement populaire, Salvador Allende Gossens, l’assassinant dans le palais présidentiel et lançant un règne de terreur qui a vu des milliers de partisans d’Allende assassinés. ou disparu.

Pinochet a déchiré la constitution du pays et imposé un document de remplacement fasciste qui était en place longtemps après sa mort, limitant la capacité du pays à recouvrer ses libertés.

Tout cela s’est terminé le week-end dernier, alors que les Chiliens se sont rendus en grand nombre à un second tour dramatique des élections entre un admirateur d’extrême droite de Pinochet nommé Antonio Kast et un gauchiste de 35 ans et vétéran d’une décennie d’actions de protestation contre le gouvernement, Gabriel Boric, qui a juré d’effacer l’héritage de près d’un demi-siècle de l’horreur du 11 septembre dans le pays.

Contrairement aux récentes élections de gauche dans des pays comme la Bolivie, l’Équateur et le Pérou, qui ont été si serrées qu’il est difficile pour les nouveaux dirigeants de gauche d’opérer des changements, la victoire de Boric au Chili a été décisive. Après être arrivé en seconde position avec 25 % des suffrages dans un champ présidentiel bondé qui comprenait divers candidats de gauche et quelques centristes lors du premier scrutin, derrière Kast, qui a obtenu 28 % des voix, avec 99 % des bulletins dépouillés dans le Le second tour du scrutin de dimanche à la fin de la journée de lundi, Boric avait remporté 56% des voix contre 44% pour Kast – une marge de victoire de 12%.

Alors que la gauche solide n’a pas remporté la majorité absolue lors des élections bicamérales du Congrès qui ont eu lieu en novembre, il semble qu’entre les députés de gauche, de gauche « doux » et autochtones dans la chambre basse de 155 membres et dans le Sénat de 40 sièges , Boric devrait pouvoir faire passer la plupart des mesures qu’il propose pour sortir le pays de ses décennies de ténèbres répressives…

Pour le reste de cet article de DAVE LINDORFF dans ThisCantBeHappening!

