Le GMA d’ABC dénonce les lois sur l’intégrité du vote : elles « rendent le vote plus difficile » !

2022 est la première (et peut-être la seule ?) année d’élections de mi-mandat de l’administration Biden, dont le résultat décidera en fin de compte du sort du reste de l’agenda du Parti démocrate. Sachant cela, Good Morning America d’ABC a décidé de mentir à ses téléspectateurs dimanche et de déplorer les lois sur l’intégrité des élections qui sont adoptées dans certains États du pays.

La co-animatrice Janai Norman a demandé au directeur politique d’ABC, Rick Klein, de lui expliquer, ainsi qu’à tous ceux qui regardaient à la maison, le « des modifications aux lois électorales dans un certain nombre d’États. Cela pourrait avoir un impact important car nous sommes maintenant dans une année à mi-parcours.« Klein a essayé d’effrayer les gens en suggérant que «la structure même du vote a considérablement changé dans ce pays l’année dernière seulement.«

Il a ensuite carrément menti sur la façon dont 19 États ont « mettre de nouvelles lois dans les livres qui rendent plus difficile le vote ou modifier les processus de vote d’une manière qui ajoute un fardeau pour de nombreux électeurs. » Faire allusion à la législation sur l’intégrité des électeurs qui exigerait des éléments tels que l’identification des électeurs afin que les électeurs puissent prouver qui ils disent être lorsqu’ils vont voter, en plus de simplement annuler les mesures en cas de pandémie.

Klein a ensuite continué à prouver une fois pour toutes qu’il n’était qu’un agent démocrate déguisé en journaliste en répétant le mensonge selon lequel « beaucoup de ces lois ont été inspirées par les mensonges du président Trump et de ses partisans. D’autres étaient en quelque sorte en train de régler les problèmes après l’ère Covid. » Ceci malgré le fait que les républicains ont fait pression en faveur d’une législation sur l’intégrité des électeurs bien avant que Trump ne songe même à se présenter aux élections.

Pour ne pas laisser les faits entraver l’agenda du Parti démocrate, Klein a poursuivi « mais ne vous y trompez pas. Les gens vont voter différemment, y compris dans certains très grands États comme la Géorgie, le Texas, la Floride, l’Arizona, de grands changements dans les livres.» Klein a conclu en exhortant les électeurs à « faire leurs devoirs et à comprendre comment ces changements les affecteront ».

Ou ils peuvent simplement sortir leur permis de conduire ou une autre pièce d’identité avec photo et s’assurer qu’ils sont à leur lieu de vote avant la fermeture des bureaux le jour du scrutin. C’est tout ce qu’un électeur inscrit doit fournir.

Au lieu de le corriger, Norman a simplement répété Klein « comme vous l’avez dit, les gens doivent faire leurs devoirs, et les droits de vote resteront sous les projecteurs alors que nous nous dirigeons vers les Midterms ».

Si vous écoutiez ce rapport sur Good Morning America ce matin, vous penseriez que les républicains demandaient aux électeurs de deviner le nombre de haricots dans un bocal ou de choisir le bon nombre dans un chapeau pour pouvoir voter. Honteux!

Pour lire la transcription pertinente de ce segment, cliquez sur « développer » :

Bonjour Amérique

1/2/2022

8:15:25 AM

JANAI NORMAN (CO-HOST) : Des affirmations sans fondement concernant les élections de 2020 ont largement inspiré ces émeutes au Capitole l’année dernière, mais aussi des changements dans les lois de vote dans un certain nombre d’États. Cela pourrait avoir un impact important car nous sommes maintenant dans une année à mi-parcours. Expliquez-nous cela.

RICK KLEIN (DIRECTEUR POLITIQUE D’ABC NEWS) : La structure même du vote a considérablement changé dans ce pays au cours de l’année dernière. 19 États ont adopté de nouvelles lois qui rendent plus difficile le vote ou modifient les processus de vote d’une manière qui ajoute un fardeau pour de nombreux électeurs. Ce n’est donc pas qu’un argument académique. Beaucoup de ces lois ont été inspirées par les mensonges du président Trump et de ses partisans. D’autres étaient en quelque sorte en train de régler les problèmes après l’ère Covid, mais ne vous y trompez pas. Les gens vont voter différemment, y compris dans certains très grands États comme la Géorgie, le Texas, la Floride, l’Arizona, de grands changements dans les livres. Les gens doivent faire leurs devoirs et comprendre comment ces changements les affecteront, et gardez à l’esprit Janai, nous y sommes déjà. Croyez-le ou non, le premier vote de 2022 aura lieu au Texas le mois prochain juste avant leur primaire du 1er mars.

NORMAN : Comme vous l’avez dit, les gens doivent faire leurs devoirs, et les droits de vote resteront à l’honneur alors que nous nous dirigeons vers les mi-parcours. Rick, merci beaucoup.