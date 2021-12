Le gobelin vert de Willem Dafoe est la clé de « Spider-Man: No Way Home »

Chaque super-héros a besoin d’un bon super-vilain. Nous avons tous vu assez de films de super-héros pour le savoir maintenant – une histoire ne peut aller aussi loin que lorsque son antagoniste n’a pas de raison discernable d’exister en premier lieu. Parfois, cependant, le méchant est si bon que, même après la mort, ils continuent d’être ramenés pour plus.

Le retour du Bouffon vert de Willem Dafoe est l’un des moteurs du succès de Spider-Man: No Way Home, qui, malgré la pandémie, a rapporté 601 millions de dollars dans le monde lors de son week-end d’ouverture, ce qui lui a valu le troisième plus grand début mondial et le deuxième débuts nationaux jamais. Il est tout à fait normal que le méchant qui a contribué à inaugurer une nouvelle ère de superproductions de super-héros à gros budget il y a près de 20 ans en 2002 Spider-Man soit de retour pour la grande finale d’une nouvelle trilogie de films Spidey. Goblin est l’un des cinq méchants qui reviennent au Spider-Verse dans un film bourré d’eux, mais à la fin, la seule confrontation qui compte est entre Spider-Man de Tom Holland (Peter 1 ?) et Green Goblin. (De plus, le lézard de Rhys Ifans est à peine dans le film; il n’est vraiment là que pour que les Spider-Men puissent avoir un autre méchant à combattre dans la bataille finale et ainsi Peter et ses amis peuvent le rôtir pour avoir l’air d’un dinosaure.) Bien que non Way Home ne marque que la deuxième apparition corporelle que Dafoe fait dans les trois séries Spider-Man en direct – à l’exception de ses retours fantomatiques pour hanter son fils dans Spider-Man 2 et Spider-Man 3 – Green Goblin aide à lier chaque ère de la franchise de cinéma.

Certaines des meilleures scènes du Spider-Man original de Sam Raimi ne sont centrées ni sur une séquence de combat CGI ni sur Spider-Man lui-même. Ces moments mémorables se produisent lorsque le reste de la distribution se retire, laissant un miroir comme seul partenaire de scène de Dafoe. C’est le seul accessoire dont Dafoe a besoin pour représenter deux personnalités distinctes piégées dans le corps de l’industriel de génie (et fondateur d’Oscorp Technologies) Norman Osborn.

L’agitation intérieure d’Osborn fait de lui le repoussoir parfait pour Peter Parker (Peter 2 ?) de Tobey Maguire, alors que le lycéen apprend à être un héros et accepte les sacrifices qu’il doit faire pour vivre une double vie en tant que Spider-Man. Osborn utilise à la fois tante May et Mary Jane contre Peter après avoir découvert l’identité de l’adolescent sous le masque rouge et noir, ce qui aggrave le conflit causé par la décision de Peter de rester anonyme alors qu’il se consacre à une vie de lutte contre le crime. Même après que Goblin soit tué par son propre planeur à la fin du film, sa présence plane sur le reste de la trilogie. Sa mort envoie son fils Harry (James Franco) dans une lente descente dans la folie, qui culmine lorsque le jeune Osborn prend le manteau de l’ennemi juré en devenant le nouveau Bouffon Vert.

En 2014, The Amazing Spider-Man 2, le deuxième film mettant en vedette la version d’Andrew Garfield du web-slinger, le réalisateur Marc Webb and Co. cherchait déjà à ramener le Bouffon vert, mais cette fois avec Harry Osborn (Dane DeHaan) devenant le méchant d’abord, après que son père (joué par Chris Cooper) soit décédé d’une maladie en phase terminale. Sony aurait prévu de faire revivre Norman Osborn de Cooper dans The Amazing Spider-Man 3 comme une autre incarnation de Green Goblin. Cependant, The Amazing Spider-Man 2 a reçu des critiques mitigées et sa sortie en sourdine a mis fin aux espoirs de nouveaux films mettant en vedette Spider-Man de Garfield. Même ainsi, le moment décisif de la série centrée sur Garfield est survenu lorsque Green Goblin de DeHaan a tué Gwen Stacy après que Spider-Man (Peter 3?) N’ait pas réussi à la sauver à temps.

Pour conclure la trilogie et la renaissance de Peter Parker sur le passage à l’âge adulte dans le MCU, Marvel Studios n’a pas pu résister à l’envie de ramener son plus grand ennemi, avec un peu d’aide des capacités de contournement des règles du multivers. Malgré les 14 ans et des dizaines de films Marvel depuis la dernière apparition de Dafoe en tant qu’Osborn dans Spider-Man 3, la performance de l’acteur reste aussi captivante que lors de son premier tour emblématique à l’intérieur de l’armure. Dafoe bascule avec aisance entre les personnages du lâche Osborn et le vicieux et hargneux Green Goblin, jouant sur ses propres performances contrastées dans le présent et le passé. Et au-delà des prouesses d’acteur sans surprise de Dafoe, la présence du personnage permet à la franchise d’atteindre son objectif de boucler la boucle de l’histoire de Spidey. Goblin guide le film vers les thèmes qui persistent tout au long des trois cycles de vie disparates de Spider-Man, ainsi que plusieurs de ses principaux points d’intrigue.

No Way Home est un film construit sur des années de nostalgie et d’amour indéfectible des fans pour leur sympathique quartier Spider-Man. Son histoire, motivée par la tentative stupide d’un adolescent d’entrer à l’université en recrutant un sorcier pour laver le cerveau du monde entier, n’est pas si convaincante; 2018 Spider-Man: Into the Spider-Verse s’est démarqué beaucoup plus à cet égard. Ce qui sépare No Way Home de son homologue multiversal animé, ce sont ses efforts pour servir d’Avengers: Endgame de films Spidey en direct en tissant une toile qui englobe sept films, trois Spider-Men, deux morts d’Oncle Ben et beaucoup de leçons sur un grand pouvoir et une grande responsabilité. Dans ce nouveau monde que Goblin cherche à conquérir, il arme les relations personnelles de Peter contre lui, tout comme il l’a fait avec Tobey’s Spider-Man, alors qu’il tue tante May dans le but de l’envoyer sur un chemin plus sombre. « Peter, tu luttes pour avoir tout ce que tu veux, alors que le monde essaie de te faire choisir », dit Goblin à Peter désemparé peu de temps avant qu’il ne tue tante May devant lui.

Le film rachète également les erreurs déterminantes que les Peters ont commises dans leurs films précédents, et cette rédemption est directement liée à Green Goblin. Peter 3 a une deuxième chance de sauver Gwen, attrapant MJ alors qu’elle tombe du côté de la Statue de la Liberté après que Peter 1 n’a pas pu l’atteindre. Et lorsque Holland’s Spider-Man – dans une rage aveugle – empale presque Osborn dans leur confrontation finale en utilisant les lames de son planeur Goblin, Peter 2 (c’est-à-dire Tobey) saute pour l’attraper et se fait poignarder dans le dos par Goblin pour son difficulté. Un thème central de No Way Home tourne autour des Spider-Men essayant de sauver les ennemis qu’ils ont déjà condamnés à des destins tragiques, mais à la fin, ils ont tous la possibilité de racheter une partie d’eux-mêmes aussi. Le Hollandais Peter Parker perd sa tante bien-aimée, mais il apprend également qu’il ne peut pas continuer à vivre sa double vie en tant que Spider-Man et abandonne presque tout ce qu’il a sauf son nouveau costume Spidey. (En parlant de cela, Peter va devoir faire quelque chose pour son appartement ; l’homme adulte Peter ne peut pas être ici avec rien de plus qu’un lit, une machine à coudre et un morceau d’un ensemble Star Wars LEGO.)

Même après deux douzaines de films, le MCU est toujours aux prises avec un problème de méchant lancinant, positionnant souvent ses héros contre des adversaires qui ne servent guère plus que des accessoires – des obstacles à surmonter pour les protagonistes sur leur chemin vers la gloire. Les meilleurs méchants, cependant, sont ceux qui laissent une impression durable qui façonne qui devient le héros, tout en donnant au public quelqu’un contre qui s’enraciner et sympathiser avec en tant que personnage en trois dimensions. Pendant au moins un film, Marvel a résolu son problème persistant avec Big Bads en ressuscitant l’un des plus grands de tous les temps dans Green Goblin et en l’utilisant comme charnière pour tous les conflits et thèmes de No Way Home. Compte tenu de toutes les possibilités offertes par le multivers, le studio pourrait choisir de réutiliser cette stratégie pour faire revivre d’autres méchants inoubliables. Mais près de 20 ans après avoir endossé le rôle pour la première fois, la performance de Dafoe en tant que Green Goblin est unique en son genre.

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer