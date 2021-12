Le Goethe-Institut lance un magazine numérique – L’Express Financier

Une exposition d’art et une installation pop-up interactive ont été présentées au public pour explorer les leçons de verrouillage à travers des œuvres d’art et du matériel visuel produits pour le site Web du projet.

Les réceptions de mariage en Inde seront-elles limitées à 100 invités au lieu de 1 000 ?

La bosse du coude remplacera-t-elle le baiser sur les joues comme salutation standard au Brésil ?

Les masques faciaux FFP2 deviendront-ils une évidence dans les achats quotidiens et les voyages en train en Allemagne ?

La sphère privée est-elle entraînée dans le public en Corée ou vice versa ?

Comment maintenir une distance sociale dans des mégapoles comme Séoul, Delhi ou Sao Paulo quand quatre générations vivent dans 12 mètres carrés ?

La semaine dernière, le magazine numérique du Goethe-Institut intitulé « Proximité et distance » a exploré ces questions dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et a invité des auteurs et des artistes à s’engager dans un échange interculturel à travers l’écrit et l’art, lors d’un événement hors ligne organisé au Goethe-Institut/Max Mueller Bhavan New Delhi.

Quatre experts – le professeur de philosophie coréen Kwang Sun Joo de Busan, l’artiste brésilienne Rosana Paulino de Sao Paulo, le sociologue allemand Jan Paul Heisig de Berlin et l’auteur et cinéaste indienne Paromita Vohra de Mumbai – se sont réunis pour se concentrer sur l’avenir, sur les changements introduits dans par la pandémie et trouver des réponses à : À quel point pouvons-nous être proches des autres et à quel point voulons-nous être proches ? Quelle est l’importance réelle de la proximité physique et quelles autres formes de proximité sont envisageables ? À quelle distance sociale faut-il s’attendre à l’ère post-pandémique?

Élaborant sur l’origine du thème du projet, Berthold Franke, directeur régional, Goethe-Institut Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Iran), a déclaré : « La pandémie a frappé le monde par vagues et intensités différentes et a poussé les humains et les sociétés civiles à désapprendre et à apprendre beaucoup en peu de temps. Le projet « Proximité et Distance » est né parce que nous aussi, au Goethe-Institut, nous voulions apprendre de nos expériences avec le Covid-19. »

Il a ajouté que la distance et la proximité sont un paramètre fondamental qui nous permet « de comprendre l’expérience de Covid, non seulement dans un pays, mais à travers le monde. Bien sûr, la maladie et le temps sont aussi universels, mais nous avons choisi de privilégier la proximité et la distance car c’est un paramètre social autant que culturel que l’on retrouve également en Corée et au Brésil, mais sous des formes différentes. Et ce contraste particulier des cultures a été un point de départ passionnant pour nous.

Voici quelques impressions du magazine numérique « Proximité et distance » : Manifestations de la vie pandémique quotidienne, par Srishti Guptaroy.

