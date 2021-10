Le Golden Knight de Las Vegas a saisi le Seattle Kraken, et je peux améliorer sa recette

Mardi soir, nous avons non seulement offert le premier match de la saison 2021-22 de la LNH et le match inaugural du Seattle Kraken, mais aussi le premier exemple de préparation de repas de hockey, gracieuseté du Golden Knight de Las Vegas.

Debout sur le blason de l’équipe, le chevalier saisit le Kraken avec ce que je suppose être le pouvoir de la lumière du soleil. L’objectif atteint est le même, le calmar calciné se retire dans les profondeurs saumâtres pour panser ses blessures et se battre un autre jour.

En tant que personne qui aime profondément le calmar comme protéine de prédilection, au grand dam de ma femme qui ne l’aime pas, j’ai des opinions bien arrêtées sur la cuisson et la cuisson des céphalopodes. À haute température, cela nécessite une main habile, un bon sens du timing et une préparation appropriée pour éviter l’étiquetage injuste des calmars comme «caoutchouteux» ou «caoutchouteux».

Bien que j’apprécie la technique inhérente au Golden Knight consistant à « le brûler avec le feu », je pense qu’une petite nuance pourrait vraiment améliorer le jeu de cuisine de la mascotte.

N°1 : Massez le poulpe/le calmar, si vous voulez aller aussi loin

J’admettrai librement que je n’ai fait cette étape qu’une seule fois. Je l’ignore, en grande partie par paresse – mais je vous promets que cela fait une différence. Les deux grandes inspirations du massage au calmar viennent de Grèce et du Japon.

En Grèce, vous verrez régulièrement des pêcheurs et des chefs tenir le calmar par les tentacules et le bash est sur les rochers du bord de mer pendant que l’eau les submerge. C’est assez basique et revient à utiliser un attendrisseur à viande sur un morceau de steak dur. Vous cassez les longs brins de protéines, ce qui les rend plus faciles à mâcher.

La culture japonaise va encore plus loin. Un travail de départ dans de nombreux restaurants de sushis est le « masseur de poulpe », où votre tâche principale ainsi que la vaisselle est de masser la pieuvre dans un bol avec du sel pendant 20 à 30 minutes avant le service. C’est une technique plus douce, mieux adaptée à la préparation crue, mais qui permet essentiellement d’obtenir la même chose.

N°2 : La marinade est votre amie si vous êtes paresseux

Je préfère une approche plus passive lorsqu’il s’agit d’attendrir, qui est le « tremper dans l’acide pendant un moment » qui a fait ses preuves. À cette fin, j’ai deux mélanges principaux : l’un est méditerranéen utilisant de l’huile d’olive, de l’ail, du jus de citron, du sel et du poivre. L’autre est d’inspiration asiatique, utilisant de la sauce soja, de l’ail, du vinaigre de riz, une touche d’huile de sésame et la pâte de piment Sambal Oelek – qui est un cadeau de Dieu.

Fermez-le hermétiquement dans un sac, mettez-le au réfrigérateur, laissez-le au moins une heure.

N° 3 : chaleur élevée, courte durée

Je suis loin d’être un expert en matière de gourmandises tentaculaires, mais j’ai appris que vous voulez vraiment une chaleur très élevée et peu de temps. Un gril est tout à fait réalisable, mais honnêtement, je viens de préférer utiliser ma poêle en fonte bien-aimée et bien assaisonnée

Faites chauffer cette chose, ajoutez juste une touche d’huile à feu vif et faites saisir une pieuvre plus grosse pendant 3 à 4 minutes de chaque côté comme un steak mi-saignant, et pas plus d’une minute ou deux sur un calmar plus petit. Cela va cuire rapidement et la surcuisson est votre ennemi mortel, tout comme les pétoncles.

Terminez par une pincée de citron ou de yuzu et dégustez.

Alors, pourquoi calamars et poulpes ?

En vieillissant, je suis naturellement de plus en plus préoccupé par l’avenir de nos chaînes alimentaires. En ce qui concerne les fruits de mer, le poulpe et le calmar sont à peu près les aliments parfaits dont nous devrions tous manger davantage.

Ils sont naturellement résistants au changement climatique, ce qui les rend plus immunisés contre les pressions environnementales. Ils atteignent leur taille maximale en 1 à 2 ans contre 2 à 5 ans pour le saumon ou 3 à 5 ans pour le thon. Ils sont extrêmement faibles en calories et en matières grasses, tout en étant très riches en protéines en poids. Ils sont faibles à modérés en mercure, par rapport aux autres fruits de mer.

Le mauvais côté?

Ils sont incroyablement intelligents. Facilement plus intelligent que certaines personnes avec qui j’ai interagi – et ça fait mal.